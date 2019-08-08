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Renault’dan 1.500TL’den başlayan taksitler ve sıfır faiz fırsatı

Ağustos ayında Renault’nun tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları* ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor. Ayrıca markanın hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Renault’dan 1.500TL’den başlayan taksitler ve sıfır faiz fırsatı

Ağustos ayında Renault’nun tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları* ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor. Ayrıca markanın hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:04
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Renault’dan 1.500TL’den başlayan taksitler ve sıfır faiz fırsatı

Kampanya dahilinde Clio HB 69.250TL’den başlayan fiyat ve 1.500TL’den başlayan taksitlerle, Megane Sedan 94.900TL’den başlayan fiyat ve 2.000TL’den başlayan taksitlerle, Captur ise 120.900TL’den başlayan fiyat ve 2.500TL’den başlayan cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,73’ten başlayan faiz oranları yer alıyor.

Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına sahip oluyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen Kangoo, Master ve Trafic hafif ticari araç müşterileri için 50.000 TL kredi, 12 ay vade için yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Son Güncelleme: 08.08.2019 15:09
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