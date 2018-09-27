Renault Trucks, IAA 2018’de z.e. elektrikli serisini tanıttı

Renault Trucks, Almanya Hannover'de gerçekleşen 67. IAA Fuarı’nda yedi aracını sergiledi. Z.E. model elektrikli araçların büyük ilgi gördüğü fuarda Renault Trucks'ın odak noktası, elektromobilite oldu. Elektromobilitenin öncüsü olan Renault Trucks, yakın zamanda şehir içi kullanım için tasarlanan ikinci nesil yüzde 100 elektrikli araçlarını piyasaya sunacağını duyurmuştu. IAA 2018 Fuarı ziyaretçileri, Renault Trucks standında elektrikli serisine ait Master Z.E. ve D Wild Z.E. modellerini incelediler.

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin fuarda düzenlenen lansmanda; “On yıl önce şehir içinde hava kirliliğinin azaltılması ve kentsel yaşamın iyileştirilmesi için elektrikli kamyonların kullanımına önderlik ettik. 10 yıldır elektrikli araçlarımızı geliştiriyor ve satış sonrası ağımızı bu araçlar için hazırlıyoruz. Bugün ise performansı kanıtlanmış elektrikli araç serimizi sunuyoruz ve servis ağımızdaki uzmanlar elektromobiliteye geçiş konusunda müşterilerimize yardım etmek üzere hazır. Bugün elektrikli kamyonlar, müşteriler için karlı bir çözüm haline geliyor. On yıl önce öncüydük, şimdi ise gerçek bir uzmanız,” diye belirtti.

Renault Trucks D ve Renault Trucks D Wide Z.E.

Renault Trucks D.Z.E’nin özel olarak tasarlanmış yeni 16 tonluk versiyonu, şehir içi ve ısı kontrollü teslimatlar için ideal. Renault Trucks D Wide Z.E. ise daha etkili atık toplama operasyonları için 26 tonluk versiyonu ile sunulacak. Orta ağırlıktaki hizmetler için kullanılacak Renault Trucks Z.E., kullanım ve batarya yapılandırmasına bağlı olarak 300 km’ye kadar mesafe kat edebilecek. Hızlı alçak akım şarj özelliği sayesinde Renault Trucks D.Z.E ve Renault Trucks D Wide Z.E. lityum-iyon bataryaları, bir iki saat gibi kısa süreler içinde 150 kW Combo CCS konektör aracılığıyla şarj edilebiliyor. Bu durumda üç fazlı 380V 32A’lık bir endüstriyel elektrik prizi kullanımı uygun oluyor. Kullanım ve kaporta ile ilgili maksimum esneklik sağlamak üzere Renault Trucks D.Z.E. ve Renault Trucks D Wide Z.E. güç çıkışı (PTO) ve standart mekanik ara yüzle donatılıyor.

Modellerden ikisi de 2019 yılının ikinci yarısında Renault Trucks’ın Blainville-sur-Orne, Normandiya, Fransa’da bulunan tesislerinde üretilecek. Renault Trucks, şehirlerdeki hava kirliliği ve gürültü sorunlarına çözüm olarak uzun süredir elektromobiliteyi geliştirse de uzun yol karayolu taşımacılığında dizel yakıtın egemen enerji kaynağı olmaya devam edeceğine değiniyor. Bu doğrultuda Renault Trucks, dizel araçların enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını da IAA Fuarı’nda sergiledi. Öte yandan yarış meraklıları, sınırlı sayıdaki yeni Renault T Sport Racing Yüksek Kabin çekicileri, Renault Trucks standında inceledi. Sadece 100 adet üretilecek ve sportif bir görünüme sahip olan Renault T Sport Racing Yüksek Kabin modeli, Renault Sport Racing Formula 1'in ikonu olan Sirius sarı rengi ile Renault Sport modellerinin grafik kimliğini oluşturan sarı ve siyah çizgilere sahip.