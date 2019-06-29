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Renault MAİS Contact Center World yarışmasında 4 ödül aldı

Renault MAİS, 24-27 Haziran tarihleri arasında Viyana’da gerçekleşen Contact Center World yarışmasında 4 ödüle layık görüldü.

Renault MAİS Contact Center World yarışmasında 4 ödül aldı

Renault MAİS, 24-27 Haziran tarihleri arasında Viyana’da gerçekleşen Contact Center World yarışmasında 4 ödüle layık görüldü.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:51
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Renault MAİS Contact Center World yarışmasında 4 ödül aldı

Contact Center World yarışması, Geleceğin Müşteri Deneyimi ana felsefesi çerçevesinde düzenleniyor. Renault MAİS, yarışmaya 4 kategoride katıldı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika finalinde 4 ödüle layık görüldü.

Renault MAİS, Diyalog kapsamında verdiği hizmetler ile 3 altın ve 1 gümüş kategoride olmak üzere 4 ödül elde etti.

Renault MAİS A.Ş’nin müşterilerine sunduğu hizmetler, En iyi Müşteri Hizmetleri, En İyi Sosyal Medya Yönetimi ve En İyi Teknoloji/İnovasyon kategorilerinde 3 altın madalya; En İyi İletişim Merkezi (Medium) kategorisinde ise gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Yarışmanın dünya finali ise Asya Pasifik ve Amerika kıtaları finallerinden sonra, Aralık ayında Barcelona’da gerçekleşecek.

Renault MAİS, OYAK'ın müşteri memnuniyeti vizyonu doğrultusunda temellerini 2,5 yıl önce attığı dijital dönüşüme büyük önem veriyor. Bu doğrultuda müşterilerine Diyalog platformu ile sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel, kolay ve benzersiz bir deneyim sunuyor. Diyalog İletişim Hattı, kaza ve arıza gibi durumlarda anlık müdahale hizmeti sunan Renault Yardım, tüm başvuru ve taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibi, kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor’un yanı sıra Sosyal Medya ve Dijital Kanallar ekibi ile kesintisiz hizmet veriyor.

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