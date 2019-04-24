Renault Grubu: Hafif ticari araçlar yeni bir boyut kazanıyor

Avrupa’da VAN ve elektrikli hafif ticari araç pazarının lideri Renault Grubu, dört yeni modeli gün yüzüne çıkarıyor: Yeni Renault MASTER, Yeni Renault TRAFIC, Yeni Renault ALASKAN ve KANGOO Z.E. Konsept.

Hafif ticari araç segmentinde iddialı bir strateji yürüten Renault Grubu, liderliğini dünyada yeni pazarlarda genişletmeyi hedefliyor.

Renault, elektrikli ve internet bağlantılı hafif ticari modeli EZ-FLEX ile kişiye özel teslimat işinin yeni yöntemlerini keşfederek geleceğe dair vizyonunu yansıtıyor.

Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, “Yeni Master ve Yeni Trafic modelleri, Renault ürün gamındaki yenilenmenin bir parçası olarak, güçlendirilmiş ortak bir görsel kimlikle gün yüzüne çıkıyor. Bu modern, güçlü, etkileyici ve gösterişli tasarım, Yeni Renault Alaskan modelinin ön kısmında olduğu gibi tüm hafif ticari araçlarımızın ön kısmına bakıldığında göze çarpıyor. Elektrikli Kangoo Z.E. ise yeni nesil Kangoo modellerinin bir habercisi olarak öne çıkıyor. Konsept gösterim aracı da yine bu tasarıma sahip olacak.” dedi.

Renault Grubu, profesyonel müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için ürün tasarımı ve konforunu geliştirerek, daha fazla inovatif donanım ve hizmetlerle hafif ticari ürün gamını yeniliyor.

Yeni Renault Master, daha geniş ve güçlü yeni ön kısım ile birlikte tamamen yeniden tasarlanan bir iç tasarıma da sahip. Arka Görüş Destek Sistemi ve Yan Rüzgar Destek Sistemi gibi yeni sürüş yardım destek sistemlerini de sunan Yeni Master, daha güçlü ve verimli motorları (180bg/400Nm’ye kadar) ile dikkat çekiyor. Yeni ve inovatif donanımları ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Yeni Master’ın, aynı zamanda %100 elektrikli olan Yeni Master Z.E. versiyonu da bulunuyor.

Yeni Renault Trafic , yeni motorları ve otomatik şanzımanın yanı sıra sofistike bir iç ve dış tasarıma sahip çok işlevli ve yeniden tasarlanmış bir van. Yeni Renault Trafic, aynı zamanda Combi, Bus ve SpaceClass yolcu taşıma versiyonlarına da sahip.

Yeni Renault Alaskan pikap, daha fazla dayanıklılık ve maksimum güvenlik sağlayan yeni özellikleriyle güçlü tasarımını koruyor. Model, ayrıca 1,1 tona çıkarılmış yük kapasitesi sunuyor.

Renault Kangoo Z.E. Konsept , ürün gamında 2020’den itibaren satışa sunulması planlanan yeni nesil Kangoo’yu ön plana çıkarıyor. Dinamik tasarımıyla bu showcar, çalışma ve mobilite modlarına göre uyarlanma imkanı sunuyor.

EZ-PRO konsept modeli tanıtan Renault Grubu, elektrikli, internet bağlantılı, kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek bir araç olan EZ-FLEX ile kişiye özel teslimat konusunda yeni yöntemleri keşfederek geleceğe hazırlanmaya devam ediyor.

1998’den bu yana Avrupa’da van pazarındaki liderliğinin yanı sıra hafif ticari araç pazarında 120 yıllık uzmanlığı ve deneyiminden faydalanan Renault Grubu, 2018 yılında 619 bin 229 satış adedi ile yeni bir global satış rekoru kırdı. Grup, lider konumunu sadece Avrupa değil, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesinde de güçlendiriyor. Renault, Master Z.E.’nin lansmanı ve en çok satan modeli Kangoo Z.E.’nin katkısıyla, elektrikli hafif ticari araç segmentinde yüzde 46,2 pazar payı ile Avrupa’da lider ve öncü konumda yer alıyor.

Renault Grubu, 2022 yılına kadar 2,5 milyonun üzerinde satış adedine ulaşmayı hedefliyor ve Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı ile dünyanın lider oyuncusu olma tutkusunu kanıtlıyor. Grup, Kore’de Renault Master lansmanı, Güney Amerika pazarına yönelik üretilen Kangoo ve Arjantin ile Kolombiya pazarlarında lider olan Duster Oroch ile dünya genelinde varlığını güçlendiriyor. Renault Grubu, Çin’de ise RBJAC (Renault Brilliance Jinbei Automotive Company) ile 2022 yılına kadar üçü elektrikli olmak üzere toplam yedi hafif ticari aracı satışa sunmayı hedefliyor.