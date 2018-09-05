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Renault Grubu Türkiye’ye güvenmeye devam ediyor

Renault Grubu Türkiye’ye güvenmeye devam ediyor

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:04
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Renault Grubu Türkiye’ye güvenmeye devam ediyor

Yaklaşık 50 yıldır Türkiye’de OYAK ile ortaklığını sürdüren Renault Grubu, Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan dalgalanmadan dolayı planlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın ülkedeki üretim / satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Dünya otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncularından olan Renault Grubu, geçtiğimiz günlerde OYAK Grubu ile uzun dönem ortaklık sözleşmesini 27 yıl süreyle uzatarak Türkiye’ye olan güvenini bir kez daha teyit etmişti. Renault Grubu ve OYAK Grubu’nun 7 binden fazla kişiyi istihdam eden üretim tesisi Oyak Renault, Bursa’daki fabrikalarında iç ve dış pazar için rekor sayıda otomobil ve motor üretimi ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Ortaklığın satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten şirketi Renault MAİS’in katkılarıyla Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında da pazar liderliği ve yüzde 19,4 pay ile global otomotiv pazarında Renault Grubu’nun ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor.

Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure yaptığı açıklamada, “Son dönemde Türkiye’de yaşanan finansal durumu yakından izliyoruz. OYAK Grubu ile yarım asra yakın uyumlu bir ortaklığımız var. Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ülkedeki varlığımızı, ortağımız OYAK ile 27 yıl daha sürdürmek üzere kısa süre önce yeni bir ortaklık sözleşmesi imzaladık. Bu ortaklığın devamı, ülkeye olan güvenimizin en büyük göstergesidir. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Renault Grubu’nun Türkiye ve Avrupa’daki başarısına katkı sağlayan Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları, kalite ve performans açısından Grup’un en iyi fabrikalarından biridir. Türkiye pazarının lider markası Renault için Türkiye’de yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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