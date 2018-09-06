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Prometeon 9 bin km yol kat etti

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’un, bu yıl 3’üncü kez düzenlediği Kamyon Kooperatifleri Roadshow’u sona erdi. “Her Koşulda Yanındayız” sloganıyla 9 bin kilometre yol katedildi ve 29 ilde, 42 noktada, 5 bin kamyon sürücüsü ile bir araya gelindi.

Prometeon 9 bin km yol kat etti

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi, Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon’un, bu yıl 3’üncü kez düzenlediği Kamyon Kooperatifleri Roadshow’u sona erdi. “Her Koşulda Yanındayız” sloganıyla 9 bin kilometre yol katedildi ve 29 ilde, 42 noktada, 5 bin kamyon sürücüsü ile bir araya gelindi.

06 Eylül 2018 Perşembe 17:15
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Prometeon 9 bin km yol kat etti

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye’nin roadshow etkinliği için hazırladığı özel Prometeon TIR’ı 25 Haziran-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 9 bin kilometre yol katetti ve 29 ildeki 42 noktada yolların kaptanları ile bir araya geldi. 42 kooperatifte bulunan araçların lastikleri uzman ekipler tarafından kontrol edildi bilgilendirmeler yapıldı. Yaklaşık 3000 kaptana optisyen eşliğinde göz muayenesi hizmeti de sunuldu.

Etkinlik kapsamında; lastikten en yüksek verimi almak için dikkat edilmesi gereken noktalar, Pro 7/24 yol yardım servisi, Novateck kaplama garantisi gibi hizmet ve ürünlerle ilgili bilgiler paylaşıldı. Kaptanlara lastikte hava basıncının önemi ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uzmanlar tarafından önemli bilgiler verildi. Verilen bilgilerle yarışmalar yapıldı, kazananlara ödüller dağıtıldı. Roadshow boyunca, Prometeon Türkiye satış yöneticileri ve iş ortakları da hazır bulunarak, kaptanların sorularını yanıtladı.

Şenocak: “Her koşulda yanındayız sloganıyla şoförlerimizi yalnız bırakmıyoruz”

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak; “Prometeon Türkiye olarak, 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz kamyon kooperatifleri roadshowumuzda bu yıl farklı olarak Prometeon TIR’ı ile yola çıktık. ‘Her Koşulda Yanındayız’ diyerek kamyoncu dostlarımızla bir araya geldik. Hem onları lastikle ilgili bilgilendirdik hem de ihtiyaçlarını dinledik ve oldukça güzel geri dönüşler aldık. 3 yılda toplam 40 farklı ile gidip, 111 etkinlik yapıp 17.000 kaptanla bir araya gelmiş olduk. Roadshowumuza önümüzdeki yıl da devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

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