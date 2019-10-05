PPG’den eğitime destek kaldığı yerden devam ediyor...

Yaklaşık 300.000 TL yatırım ile kurulan boya atölyesi Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe İlçe Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Pala, PPG Türkiye Genel Müdürü Olivier Krau, PPG Ortadoğu ve Afrika Pazarlama Direktörü Andrea Petroli, PPG Türkiye İK Müdürü Gizem Gürson Impram ve TAYSAD Denetleme Kurulu Üyesi & ADMOG Eş Lideri Aslı Kısacık’ın katıldığı bir törenle eğitime açıldı.

Olivier Krau, Gizem Gürson Impram, Taysad,Andrea Petroli, Altuğ Çağlar, Murat Pala

“Mesleki eğitime önem verilmeli”

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, plaket töreninde yaptığı açıklamada mesleki eğitime çok daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek boya atölyesinin hayırlı olmasını temenni etti.

“Okul-sektör işbirliğinin güzel bir örneği”

Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Pala ise törende yaptığı konuşmada bu projenin okul – sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu belirterek “Yakın çevremizde dört adet motorlu araç üreticisi fabrika ve bunların yanı sıra çok sayıda servis ve atölye bulunuyor. Ülkemizde bu işletmelerin yetişmiş eleman sağlama görevi olan ise sadece altı mesleki ve teknik anadolu lisesinde motorlu araçlar teknolojisi alanı bulunuyor. Bu alanların hiçbirinde otomotiv-boya dalı bulunmuyor. Sektörün özellikle bu dalda yetişmiş eleman ihtiyacı vardı. Okulumuzda bu dal mevcut olmasına rağmen gerekli atölye donanım şartları sağlanamadığı için öğrenci alınamamaktaydı. PPG’ye okulumuza yaptığı bu yatırım için teşekkür ederim. Okul – sektör işbirliğinin ruhu bu projede vücut bulmuştur. Bu işbirliğinin tam bir kazan – kazan modelini ortaya koyup benzer çalışmalara ilham olacağına inanıyorum” dedi.

“Otomotiv sektörüne yönelik farklı alanlardaki projelerimiz sürecek”

PPG Türkiye Genel Müdürü Olivier Krau da törende yaptığı konuşmada, marka olarak dünya çapında faaliyet gösterdiklerini, komşu bölgeleri korumayı ve güzelleştirmeyi hedefleyen Colorful Communities (Renkli Topluluklar) programı kapsamında bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirterek “Burada çok güzel uygulamalar yapılacağına inanıyorum. 135 yıllık tecrübemizle dünya genelinde 70 ülkede faaliyet gösteriyoruz. PPG olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde eğitime büyük önem veriyoruz. Daha önceki projemizde bilim, teknoloji, matematik ve sanat otobüsünü Ümraniye’de gençlerimiz ile buluşturmuştuk. İkinci projemizi teslim etmenin mutluluğunu yaşarken, Taysad ve okul yönetimine çok teşekkür ediyorum. Kocaeli otomotiv sektörümüzdeki en önemli lokasyonlardan birtanesi. Bir çok otomobil markası burada üretim gerçekleştiriyor. Umuyorum ki bu proje gelecek nesilleri ve otomotiv sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir nokta olacaktır” şeklinde konuştu.

PPG Ortadoğu ve Afrika Market Direktörü Andre Petroli ise törende yaptığı konuşmada boya konusundaki uzmanlık ve bilgilerini gençlere sunduklarını söyledi. Petroli “Bizler dünyayı, en güzel araçları boyayarak güzelleştirmiyoruz. Bizim ürünlerimizi kullanan insanların kabiliyetlerinin ortaya çıkması dışında bu araçlar bizim için hiçbirşey ifade etmiyor” açıklamasında bulundu.

“Öğretmenlere PPG bünyesinde eğitimler verildi”

PPG Türkiye İK Müdürü Gizem Gürson Impram ise yaptığı konuşmada PPG olarak atölyenin gönüllü çalışanlarımız tarafından boyanması ve tadilatının yanı sıra burada eğitim verecek olan öğretmenlere İzmir’de bulunan “PPG Otomotiv Tamir Boyaları İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde”, hem teorik hem uygulamalı alan eğitimi eğitimlerinin verildiğini belirtti.

Gizem Gürson Impram “Yaklaşık 1 yıl önce TAYSAD vasıtasıyla bize gelen bu projede yaklaşık 300 Bin TL’lik bir yatırımla açılışını gerçekleştirdiğimiz laboratuarı neredeyse baştan inşa ettik. Gerekli boya fırını, boya kabini, uygulama malzemeleri gibi tüm ekipmanlar tarafımızca temin edildi. Bu atölyede eğitim gören öğrencilerimiz bu branştaki tüm süreçleri öğrenmiş olacak, uygulama geliştirebilecekler. Vizyonumuz bu proje ile istihdama katkı sağlamak ve destek olmak. PPG Colorful Communities

(Renkli Topluluklar) programı komitesi 2015 yılından bu yana 30 dan fazla ülkede 255 projeye imza attı. Bugün de Kocaelimize renk katmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Meslek liselerinin önemini kavrıyoruz”

TAYSAD adına söz alan Aslı Kısacık ise “Türkiye’de ne yazık ki meslek okulları istediğimiz seviyede değil. TAYSAD olarak meslek okullarının ihtiyaçlarını belirleyerek onları ileri seviyelere taşımak için sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. 2013’te başlattığımız Al Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir (ADMOG) projemiz ile şimdiye kadar 300’den fazla okula ulaştık, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimlerine destek olduk. Bir sivil toplum kuruluşunun, meslek liseleriyle sanayiyi buluşturmasının güzel bir örneği olarak öne çıkıyor bu projemiz. Son olarak PPG ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, daha çok öğrencimize ulaşmaktan memnunuz. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından teşekkür plaketleri takdim edildi.

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ile PPG Türkiye Genel Müdürü Olivier Krau