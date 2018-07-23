Porsche’den 2018 ilk yarısında tarihi satış rekoru!

Porsche’nin uluslararası satışlarında yüzdelik bazda en yüksek artış Panamera’da yaşandı. Temmuz ayı sonuna dek, Porsche dört kapılı spor otomobil modelinden yaklaşık 20.500 adet satarak, geçtiğimiz yılın aynı döneminde elde ettiği satış rakamını neredeyse ikiye katladı. 911 satışları da iki basamaklı büyüme kaydetti ve yüzde 28 artarak 21.400’e ulaştı. 46.600 adetle Macan ve 28.700 adetle Cayenne, en çok satan model serileri olma unvanını korudu.

Porsche AG Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Detlev von

Platen, sonuçlara ilgili yaptığı açıklamada: “Porsche spor otomobillerin 70’inci yılında, ikonik modelimiz 911’in yoluna hız kesmeden devam ettiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu, markamızın gücünün ve popülerliğinin bir işareti.” diye konuştu.

Porsche satışları, 2018’in ilk yarısında markanın anavatanı Almanya’da yüzde 11, Avrupa genelinde ise yüzde 9 oranında arttı. Çin, 33,363 adetle Porsche’nin en güçlü pazarı olma özelliğini korurken, ABD’de 29,421 adet otomobil satıldı.

Çin’de 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ithalat vergilerine getirilen indirim, ülke pazarındaki satışlarda kaydedilen yüzde 7 gerilemenin temel sebepleri arasında yer alıyor. Bu durum, müşterilerin önemli bir kısmının otomobil satın almaktan kaçınmalarına yol açtı.

Ana pazarları olan Çin ve ABD’deki siyasi ve ekonomik durumun marka için önemli bir zorluk teşkil ettiğini belirten von Platen, “Avrupa’da ise model serilerimizi, ileride yürürlüğe girecek olan emisyon standartlarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Ancak bunlara rağmen, yılın ilk altı ayındaki kaydettiğimiz olumlu sonuçlar sayesinde, geçtiğimiz yılki yüksek satış rakamlarına bu yıl da ulaşabileceğimizden şüphemiz yok” açıklamasında bulundu.