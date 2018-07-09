Porsche 919 Hybrid Evo Nürburgring pistinde rekor kırdı

Timo Bernhard, Porsche 919 Hybrid Evo aracıyla, motorsporları tutkunları tarafından dünyanın en zorlu pisti olarak gösterilen 20.832 metrelik Nürburgring Nordschleife’yi 5 dakika 19,55 saniyelik tur zamanıyla tamamladı.

Bernhard’ın kullandığı Porsche 919 Hybrid Evo’nun pistteki ortalama hızı saatte 233,8 kilometre olarak kaydedildi. Bernhard bu sonuçla, Stefan Bellof’a ait olan önceki rekoru 51,58 saniyeyle aşmayı başardı. Bellof’un 6 dakika 11,13 saniyelik rekoru, 35 yıldır kırılmamıştı. Bellof, Nürburgring’deki rekorunu ise 28 Mayıs 1983’te, 1,000 kilometrelik Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) hazırlıkları sırasında 620 hp’lik güçlü Rothmans Porsche 956 C’nin direksiyonunda kırmış, saatte 200 kilometrenin üzerinde bir ortalama hıza erişmişti.



Nürburgring 24 saat yarışlarında 5, Le Mans 24 saat yarışlarında 2 zaferi bulunan ve Porsche 919 Hybrid ile WEC şampiyonu unvanını elinde tutan Timo Bernhard, elde ettiği bu büyük başarının ardından Le Mans prototipinin dar kokpitinden büyük bir rahatlık ve gururla çıktı. “Bu, benim ve tüm ekibim için büyük bir an ve 919 programının başarısının kaymağı oldu.919 Hybrid Evo mükemmel hazırlanmıştı ve ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Aerodinamiğin otomobil üzerindeki bastırma kuvveti sayesinde, pistin hiç tahmin edemeyeceğim kısımlarında son sürat ilerleme fırsatı yakaladım. Nordschleife iyi bildiğim bir pist, ancak bugün pisti bambaşka bir şekilde tanıma fırsatı buldum” açıklamasında bulundu.

Porsche 919 Hybrid’in Evo versiyonu, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Le Mans 24 saat yarışlarını birinci bitiren ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nı kazanan otomobil temel alınarak geliştirildi. Kış boyunca yapılan iyileştirmeler sonucunda, şimdiye dek yarış kuralları gereği getirilen kısıtlamalardan kurtulan otomobilin hibrit motoru, 1160 hp güce ulaşmış durumda. Yalnızca 849 kilogram ağırlığındaki Evo’nun modifiye edilen ve artık aktif olma özelliği kazanan aerodinamiği, WEC modeline kıyasla otomobile aşağı yönde yüzde 50 daha fazla güç uyguluyor. Otomobilin Nürburgring’de kaydettiği azami hız ise saatte 369,4 kilometre.



Porsche 919 Hybrid Evo’nun teknik özellikleri - (919 Hybrid WEC)

Monokok kokpit:

Alüminyum petek üzerine karbon fiberden oluşan kompozit malzeme. Kapalı kokpit.



Yanmalı motor:

V4 motoru (90 derecelik silindir açısı), turboşarjlı, silindir başına 4 valf, DOHC, 1 Garrett turboşarj, direkt benzin enjeksiyonu, yük taşıyıcı alüminyum karter, kuru karter yağlama. Azami motor devri: ≈ 9,000/dk

Motor yönetimi: Bosch MS5

Silindir hacmi: 2,000 cm3 (V4 motor)

Güç çıkışı:

Yanmalı motor: 720 hp, arka aks (< 500 PS)

MGU: 440 hp, ön aks (> 400 PS)

Hibrit sistem:

Ön aks üzerinde motor jeneratör üniteli (MGU) kinetik enerji geri kazanım sistemi; egzoz enerji geri kazanım sistemi. Enerji depolama için A123 Systems üretimi pillere sahip, sıvı soğutmalı lityum-iyon batarya.



Tahrik sistemi:

Arka tekerlekten çekiş, yol tutuş kontrolü (ASR). Ön aksta elektrikli motor tahrikiyle geçici dört tekerlekten çekiş sistemi. Hidrolik kontrollü, sıralı 7 ileri vitesli yarış şanzımanı.

Şasi:

Bağımsız ön ve arka süspansiyon, ayarlanabilir damperli itici mil düzeni ve aktif kilitlenme kontrollü Eğim Bağlantı Sistemine (919’un WEC versiyonunda aktif kilitlenme kontrolü bulunmuyor)

Fren sistemi:

4 tekerlekte elektronik fren (ön-arka elektronik fren sistemi), monoblok hafif alaşım fren kaliperleri, ön ve arkada havalandırmalı karbon fiber fren diskleri.

Otomobilin dengesini artırmak için değişken tekerlek tork kontrolü (ön ve arkada değişken tork dağılımı)

Tekerlek ve lastikler:

BBS dövme magnezyum jantlar; Michelin Radyal lastikler, ön ve arka: 310/710-18

Ağırlık: 849 kg (sürücü denge ağırlığı dahil 888 kg)

Uzunluk: 5.078 mm (4.650 mm)

Genişlik: 1.900 mm

Yükseklik: 1.050 mm

Yakıt deposu kapasitesi: 62,3 litre