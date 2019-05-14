Pirelli Türkiye’de Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander oldu

Türkiye’de 60 yılı bulan üretim geçmişi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan lastik devi Pirelli Otomobil Lastikleri’nin 11 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen genel kurulu sonunda, şirketin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Lale Cander seçildi.

Ayrıca, Alberto Pirelli, Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini ve Pirelli Türkiye CFO’su Muratcan Akyıl ise Yönetim Kurulu Başkan vekilleri olarak seçildi.

Türkiye’deki ilk yerli lastiğin üreticisi Pirelli

Türkiye’deki faaliyetlerine 1960 yılında İzmit’de kurulan fabrika ile başlayan küresel lastik devi Pirelli, 1962 yılında Türkiye’de ilk yerli lastiğin üretimini gerçekleştirdi. “Şampiyonların Fabrikası” olarak bilinen Türkiye’deki ilk lastik üretim tesisi, 2007’den bu yana motor sporları için 403 farklı türde yarış lastiği üretti.

Motor sporlarına 110 yılı aşkın süredir tutkuyla bağlı olan Pirelli, 5 kıtada 340’ın üzerinde şampiyonluk ve 2 bin 200 otomobil ve motosiklet yarışına katkı sunmuş olup, bu desteğini halen sürdürmektedir. 1907 yılından bu yana motor sporlarında rol alan Pirelli, 2011’den beri sürdürdüğü FIA Formula One™ Dünya Şampiyonası’nın tek resmi lastik tedarikçiliğini, yenilenen sözleşme ile 2023’e kadar devam ettirecek. Özellikle genç beyinlere önem veren bir şirket olan Pirelli, motorsporlarının gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması için desteğini Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın (JWRC) tek lastik tedarikçisi olarak sürdürüyor.

Tüm dünyada 3.000’i aşkın OEM onayına sahip

Sadece tüketici lastiklerine (otomobil, motosiklet ve bisiklet) odaklı tek şirket olan Pirelli’nin 140 yılı aşkın köklü tecrübesiyle lastikler geliştirirken, dünyanın en prestijli otomobil üreticileri ile iş birlikleri sayesinde 3.000’den fazla homologasyona sahip bulunuyor. Üstün performans ve güvenlik ile düşük çevresel etki sağlamak için araştırma ve geliştirme taahhüdünü sürdüren Pirelli, bu amaçla 2018 yılında yüksek değerli ürünlerden elde edilen gelirlerinin yüzde 6,1’ini Ar-Ge yatırımlarına tahsis etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla gelişmekte olan SUV pazarının lastik ihtiyacını tam zamanında ve yerinde karşılayabilmeyi amaçlayan Pirelli, pazarın en çok satan ölçüsü olan 215/65R16’yı kısa süre önce İzmit fabrikasında üretmeye başladı. Fabrikanın 20.000 m² büyüklüğündeki ek tesisinde 250’den fazla çalışan sadece yarış lastikleri üretiminde görev yapıyor. Pirelli Grubu, 2017 yılında Pirelli Türkiye’yi 394. Ar-Ge Merkezi olarak tescillemiş olup, Pirelli Türkiye bugün geneline yayılmış 300’ün üzerinde yetkili satıcısı ile Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.