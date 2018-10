Pirelli Ferrari Monza SP1 ve SP2 için özel bir P Zero üretti

Pirelli ile Ferrari arasındaki geleneksel iş birliğinde 1950'li yıllardaki üstü açık yarış otomobillerinden ilham alan ve Maranello'nun en yeni teknolojilerini içeren Ferrari Monza SP1 ve SP2 ile yeni bir sayfa açılıyor. Yeni bir “İkon” serisini öne çıkaran bu sınırlı sayıdaki otomobiller, daha önce Mille Miglia ve Dünya Spor Otomobil Şampiyonalarının hakimi olan üstü açık spor otomobillere yeni bir yorum getiriyor.

Pirelli, otomobilin geliştirilmesinde kesin şartlardan biri olan 21 inç çaplı lastikler ile başlayarak Ferrari Monza SP1 ve SP2 için özel bir P Zero üretti. Pirelli mühendislerinin karşılaştığı zorluk, Ferrari tarihinde ilk kez yapılan bu seçimle rekor ölçüye rağmen Ferrari ile eş anlamlı olan sertlik, konfor ve performans seviyelerini sağlamaktı. Önde kullanılacak P Zero lastiklerin sürüş keyfini maksimize etmek için yolun ne yaptığını direksiyon aracılığıyla sürücüye iletmek gibi çok önemli bir görevi daha vardı. Ayrıca, lastiklerin yeni otomobilde ağırlığı minimumda tutmak için üzerlerine düşen rolü yerine getirmeleri gerekiyordu. Bunu başarmak amacıyla klasik güçlendirilmiş tekstil yerine topuk bölgesi yanal kararlılığı koruyacak ve ağırlığı minimize edecek şekilde yeniden tasarlandı ve bu çözümle 1,2 kilogram lastik ağırlığından tasarruf sağlandı. Ferrari Monza için önde 275/30 R21 ve arkada 315/30 R21 ölçülerinde Pirelli P Zero lastikler geliştirildi.

PIRELLI VE FERRARI

Pirelli ile Ferrari arasında onlarca yıldır devam eden ilişki, şahlanmış at amblemli markanın ilk çıkışına dek uzanıyor. Alberto Ascari'nin 1950’lerde ardı ardına iki kez Formula 1 unvanı kazandığı Ferrari 500'ün yanı sıra 1954 Le Mans 24 Hours yarışında zafer kazanan Ferrari 375 Plus otomobilde Pirelli lastikleri kullanıldı. İki İtalyan firmasının en önemli iş birliklerinden biri 1987'deki F40 efsanesi için yapılan ortak çalışma oldu. Pirelli’nin Maranello fabrikasından çıkan V8 biturbo için tasarlanan bir P Zero lastiği ilk kez yaratması, yol otomobilleri için terzi işi üretim lastik serilerinin de başlangıcı oldu. Aralarında F12TDF, LaFerrari ve FXX-K gibi modellerin de bulunduğu en hızlı Ferrari otomobillerin büyük çoğunluğu orijinal ekipman olarak Pirelli kullandı.

İki marka arasındaki iş birliği sadece yolla da sınırlı kalmıyor. Prestijli tek model Ferrari Challenge serisinin lastikleri, yarışların başladığı 1993 yılından bu yana sadece Pirelli tarafından sağlanıyor. Ayrıca, Pirelli Collezione de modern teknolojiyi orijinal görünümle birleştiren klasik Ferrariler için lastikler sunuyor. Dünyanın en değerli otomobili Ferrari 250 GTO için özel olarak tasarlanan Pirelli Stelvio bunun bir örneğini teşkil ediyor. Ve şimdi hikaye devam ediyor...