Pirelli en iyi tedarikçilerini ödüllendirdi

Milano, 27 Eylül 2019 – 2019 Tedarikçi Ödüllerini kazananların belirlenmesinde tedarikin kalitesi, inovasyon kapasitesi, hızı ve küresel kapsamı seçime yön veren başlıca kriterler oldu. Pirelli her yıl küresel ölçekteki 10.000’den fazla tedarikçisinden dokuzunu ödüllendiriyor. Tedarikçi Ödülleri, Pirelli’nin tedarik zincirini daha sürdürülebilir, yenilikçi ve nitelik açısından mükemmel kılarak kendilerini öne çıkaran, dolayısıyla Pirelli ürünlerinin, şirketin stratejisiyle uyum içinde daima daha Yüksek Değerli olmasına katkıda bulunan şirketlere veriliyor.

Pirelli Operasyon Genel Müdürü Andrea Casaluci ile Satınalma Üst Yöneticisi Pierluigi de Cancellis, hammadde, hizmet ve makine kategorilerindeki dokuz tedarikçiye ödüllerini şirketin Milano’daki genel merkezinde düzenlenen bir törende takdim etti.

Zaman içinde gerçek iş ortakları haline gelen, özellikle zorlu projelerde ve uygulamalarda şirketle birlikte kendilerini geliştirebilen ve daha yakın tarihlerde tedarikçiler arasına katılsalar dahi gelecek için stratejik projeler geliştirme potansiyelini gösteren şirketler ödüle layık bulundu.

Bu yıl, Pirelli için stratejik bir yönetim modeli olan Sürdürülebilirlik alanında spesifik bir ödül de sunuldu. Pirelli, sürdürülebilirliği şirketin küresel tedarik süreçlerine ve politikalarına tamamıyla entegre etmesi doğrultusunda tedarik sisteminin UNI ISO 20400 kurallarına uyumunu 2018 yılında belgelendirmiş bulunuyor.

2019 Pirelli Tedarikçi Ödülü kazanan şirketler şunlar:

Doğal kauçuk tedarikçisi Hevea-Tec Industria e Comercio Ltda (Brezilya), “Hız” ve “Hizmet Düzeyi” kategorilerinde ödül aldı. Şirket ayrıca malzemenin kaynağından başlayarak tedarik zincirinin tamamı boyunca teknolojik inovasyon ve katılımla sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği gözetmesi nedeniyle prestijli Sürdürülebilirlik ödülüne de layık bulundu.

Silika tedarikçisi Quechen Silicon Chemical (Çin), “Kalite” ve “Hız” kategorilerinde ödül aldı.

Tekstil takviyeleri tedarikçisi Kordsa (Türkiye), “Küresel Varlık” ve Hizmet Düzeyi” kategorilerinde ödüle layık bulundu.

Plastikleştirici yağ tedarikçisi Nynas AB (İsveç), “Kalite” ve “Hizmet Düzeyi” kategorilerinde ödülün sahibi oldu.

Dozaj sistemleri tedarikçisi Nuova Ciba S.p.A. (İtalya), “Kalite” ve “Hizmet Düzeyi” kategorilerinde ödül aldı.

Pek çok Pirelli fabrikasında standart ve özelleştirilmiş versiyonları kullanılan taşıma sistemleri tedarikçisi Cassioli (İtalya), “Küresel Varlık” ve “İnovasyon” kategorilerinde ödüle layık bulundu.

Pirelli’nin dijital dönüşüm Yol Haritası için Stratejik İş Ortağı olan Accenture, “Küresel Varlık” ve “İnovasyon” kategorilerinde ödülün sahibi oldu.

Kış ürünlerinin geliştirilmesinde kullanılan test alanlarının tedarikçisi Artic Falls AB (İsveç), “İnovasyon” ve “Hizmet Düzeyi” kategorilerinde ödül aldı.

Uzun dönem araç kiralama için uluslararası iş ortağı olan Arval Service Lease (Fransa), “Hizmet Düzeyi” ve “Küresel Varlık” kategorilerinde ödüllendirildi.

Satınalma Üst Yöneticisi Pierluigi de Cancellis şöyle konuştu: “Pirelli, küresel ölçekte Yüksek Değerli iş modeliyle faaliyetlerini sürdürüyor. Pirelli, hedeflerine ulaşmak için sadece mükemmel ve daima yenilikçi hizmeti garanti etmekle kalmayıp aynı zamanda insana, çevreye, müşterilere ve marka değerine önem verme gibi değerleri de paylaşan iş ortaklarına gereksinim duyuyor. Bu nedenle, bu hedefleri Pirelli ile paylaşan, sadece ürün veya hizmet tedarikçisi olmanın ötesinde gerçek iş ortakları haline gelen şirketleri ödüllendirmeyi arzu ettik.”