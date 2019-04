Pirelli'den "sanal" çizgi roman!

Lastik devi Pirelli, ürünler, kurumsal kültür ve iletişim açısından teknoloji ve inovasyonla tanımlanan 147 yıllık hikayesini dijital bir çizgi romanla anlatıyor. Bir tür ‘şirket profili 4.0’ niteliğindeki beş bölümlük “Pirelli an Italian in the world” (Pirelli, dünyada bir İtalyan) adlı çizgi roman, www.pirelli.com internet sitesinin özel bir platformunda sunulacak. Formatta kullanılan stiller ve teknikler arasında illüstrasyonlar, arşivden resimler ve hareketli grafik çizimler yer alıyor ve izleyiciye seyrederken ilave içeriklere erişme olanağı sunuluyor.

Pirelli’nin tarihindeki en önemli aşamalar hakkında farkındalığı artırmak için tasarlanan proje, Pirelli Vakfı’nın arşivlerindeki materyallerden yararlanmanın yanı sıra tarihsel rekonstrüksiyonları Profesör Carlo Bellavite Pellegrini’nin Il Mulino tarafından yayımlanan “Pirelli. Innovation and Passion” (Pirelli. İnovasyon ve Tutku) adlı kitabına dayandırıyor. Yaklaşık yirmi dakikadan oluşan beş bölüm, özel yapım müzik ve illüstrasyonlar eşliğinde 1872 yılında "G.B. Pirelli & C." olarak kuruluşundan günümüze Pirelli’nin hikayesini anlatıyor.

İnsanlardan, teknolojiden ve dünya çapında tanınan öncü bir ruhtan oluşan 147 yıllık geçmiş, önemli bir tarihi geleneği ve sektörle insanlığı bir araya getiren kurumsal bir kültürü kapsıyor. Pirelli’yi ülkenin modernizasyonunun gerçek bir simgesi haline getiren bu unsurlar, sosyal dayanışma ve ilerleme inancı ile tanımlanıyor.

The Future’s Rubber (Geleceğin Kauçuğu) adlı ilk bölümde şirketin kurucusu Giovanni Battista Pirelli, Sevesetto’daki fabrikanın penceresinden dışarı bakıyor ve 1898 Mayıs’ında öfkeli kalabalıklar Milano sokaklarında yürürken nelerin bir grup insanı isyan etmeye ittiğini kendisine soruyor. Bu fikirler ve düşünceler şirketin tarihine ilham verirken 1930’larda geçen ikinci bölümde oğlu Alberto’nun babasının girişimci ve kültürel mirasını devraldığını görüyoruz. Alberto Pirelli, A Brand is Born (Bir Marka Doğuyor) adlı bu bölümde Pirelli’yi lastik üretiminde ileriye taşıyor ve şirkete uluslararası bir nitelik kazandırma yolunda ilk adımları atıyor. Pirelli, 20. yüzyılın ortalarına (1932-1967) kadar büyümeye devam ediyor ve yeni iletişim yolları bulma gereksinimi ortaya çıkıyor. Rubber goes pop (kauçuğun pop hali) adlı üçüncü bölümde görüldüğü gibi doğrudan ve anında tanınan bir dil geliştirme ihtiyacı, 1963’te yayımlanan ilk Pirelli Takvimi ile yeni bir şekilde hayat bulurken mobilitede devrim yaratan Cinturato gibi yenilikçi ürünler lanse ediliyor.

From the Road to the Information Highway (Yoldan Bilgi Otoyoluna) bölümünde Pirelli, yeni bin yılın eşiğini geçiyor ve teknolojik girişimler, yenilenen grup stratejisi ve P Zero serisi ile yüksek kaliteli ürünler sunmak gibi konular öne çıkıyor. The Journey Continues (Yolculuk Devam Ediyor) adlı final bölümünde ise 2000 yılından günümüze uzanan dönemde yeni ortakların katılımıyla şirketin geçirdiği evrim, tüketici işine odaklanma, süregelen teknolojik gelişmeler ve giderek güçlenen marka ele alınıyor.

Beş bölümde Pirelli’nin ekonomik ve toplumsal dokuyla yakından bağlantılı endüstriyel gelişimi, zorlu yıllar, değişimler ve başarılan hedefler yenilikçi bir dille anlatılıyor. Pirelli, kurucusunun tutkusunu ve kararlılığını asla gözden kaybetmeden bu hedefleri yakalamaya devam ediyor.