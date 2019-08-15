PETDER 2018’de 22.146 ton atık yağ topladı

PETDER (Petrol Sanayi Derneği) Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi 2018 Faaliyet Raporu yayınlandı. Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında PETDER tarafından toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelere teslim edilen atık motor yağı miktarı, 2017 yılına kıyasla %10,75 artış sergileyerek 22.146 ton olarak gerçekleşti.

2018 yılında en çok araç servisleri, endüstri araç parkları ile inşaat ve madencilik sektöründen toplandı. En fazla atık motor yağı teslim eden iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Toplanan atık motor yağlarından 1. kategoride yer alanlar (az kirli yağlar) rafinasyon / rejenerasyon yapan geri kazanım tesislerine, 2. kategoride yer alanlar (kirli yağlar) enerji amaçlı geri kazanım yapan çimento, kireç fabrikalarına ve ihracata, 3. kategoride yer alanlar ise (çok kirli yağlar) imha işlemi yapan İZAYDAŞ firmasına teslim edildi.

Atık motor yağlarının yönetmelik kurallarına uygun olarak toplanması, taşınması ve lisanslı işletmeler tarafından çevre ve insan sağlığına uygun koşullarda geri kazanımı veya bertarafı için gerekli tüm maliyetleri karşılayan PETDER, atık motor yağı üreten işletmelere bu işlemleri bedelsiz olarak yerine getirmektedir.

Ülkemizin Enerji Verimliliğine Katkı

PETDER 239.230 ton atık motor yağını, çevre ve insan sağlığına zarar vermeksizin lisanslı işletmelerde enerji veya ham madde olarak geri kazandırarak Türkiye’nin enerji verimliliğine de 950 milyon kWh katkıda bulunmuştur. Bu rakam yaklaşık 410 bin kişilik bir nüfusun bir yıllık elektrik enerjisine eşdeğer bir enerji tasarrufu anlamına gelmektedir.

Çevre ve İnsan Sağlığı için Atık Yağları Toplamaya Devam

Yasadışı yollarla yakıtlara karıştırılan, kontrolsüz ortamlarda yakılan ve çevreye bırakılan atık motor yağları çevre ve insan sağlığını tehdit ederken suya karıştığında 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyu kirletmekte, akaryakıta katıldığında ise neden olduğu kirletici emisyonlar sebebiyle insan sağlığına zarar vermektedir.

PETDER tarafından 2018 yılında toplanan 22.146 ton atık motor yağı 22 milyar metreküp suyu kirletecek büyüklüktedir. 102 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelen bu miktardaki su, ülkemizin tüketilebilir tüm yeraltı ve yerüstü su potansiyelinin %19’una denk gelmektedir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Doğaya 241.500 Fidan

PETDER, 1 Varil 1 Ağaç Projesi ile kamu kurumlarından toplanan her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikmektedir.

Finansmanı PETDER tarafından karşılanan bu proje ile, kamu kurumlarından toplanan her bir varil atık motor yağına karşılık olarak bir fidan dikilmek suretiyle, toplanan atık motor yağlarına karşılık olarak, 10.000 adedi 2017 yılında olmak üzere, 91.500 adet fidan dikilmiştir. PETDER ayrıca, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile “Bir Enerji Bir Nefes Projesi” kapsamında imzaladığı yeni protokolle doğaya 150.000 ağaç daha kazandıracaktır. Finansmanı PETDER ve üyeleri tarafından karşılanan hem “Bir Varil Bir Ağaç Sosyal Sorumluluk Projesi” hem de “Bir Enerji Bir Nefes Projesi” ile PETDER tarafından diktirilen ağaç sayısı 241.500 olacaktır.

Atık Motor Yağları Konusunda Bilinç Geliştirilmeli

PETDER toplanan atık motor yağı miktarının artırılması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Atık motor yağlarına ilişkin bu çalışmalar sonucunda bir bilinç oluşmaya başladığı gözlemlenmekle birlikte, bu bilincin yeterli boyuta ulaşması için denetim ve yaptırımlara yönelik destek uygulamalar gerekmektedir.

10 Numara Yağ Can ve Mal Kayıplarına Yol Açıyor

Atık motor yağlarının bir kısmı ülkemizde halen 10 numara yağ faaliyetlerine konu olmaktadır. “10 numara yağ” standart dışı akaryakıt ürünüdür, mutlak suretle araca zarar verir ve bazıları can kayıplarıyla sonuçlanan ciddi kazalara yol açabilir. Ne yazık ki özellikle son günlerde bayram yoğunluğu ve sıcakların etkisiyle seyir halindeki yolcu otobüslerinde yaşanan ve can kayıplarına neden olan yangınlar 10 Numara Yağın neden olabileceği tehlikeleri gözler önüne sermektedir.

10 Numara yağ zincirinin beş temel halkası vardır:

1- Atık Motor Yağını Yasadışı Satan Atık Motor Yağı Üreticileri

2- Atık Motor Yağını Yetkisiz Taşıyanlar / Toplayanlar

3- Yasadışı Kullanım Amaçlı 10 Numara Yağ Üreten Tesisler

4- 10 Numara Yağın Akaryakıt Olarak Satıldığı Yerler

5- 10 Numara Yağ Kullanıcıları olarak sayılabilir.

10 Numara Yağ faaliyetlerinin önlenebilmesi için, bu zincirin beş halkasına da ayrı ayrı düzenli ve sürekli etkin denetimler ve yaptırımlar uygulanmalı; bunlar kamuoyuyla düzenli paylaşılmalıdır.

PETDER Farkındalığı Artırmak Amacıyla Kamu Spotu Hazırladı

PETDER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile “10 Numara Yağın Akaryakıt Olarak Kullanılmasının Zararları” hakkında kamuoyunda farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından onaylanarak 2016 yılından itibaren televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmıştır. Kamu spotuna www.petder.org.tr web sitesinin Basın Odası, Videolar sayfasından ulaşılabilir.

PETDER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından “Yetkilendirilmiş Kuruluş”

Yönetmelikle atık motor yağlarını toplama yetkisi “Motor Yağı Üreticisi” veya “Yetkilendirilmiş Kuruluşlar”a verilmiş olup, bunlar dışındaki kişi ve kuruluşlarca toplanması yasaklanmıştır. Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde atık motor yağlarının toplanması ve lisanslı tesislerde ürün/enerji olarak geri kazanımı veya bertarafının sağlanması konularında “Yetkilendirilmiş Kuruluş”tur.

2018 YILINDA PETDER ATIK MOTOR YAĞI TOPLAMA ORGANİZASYONUNA PROTOKOL İMZALAYARAK KATILAN ŞİRKETLER (61 ŞİRKET)

1. Alkım Petrokimya San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

2. Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. /Kocaeli

3. Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Kocaeli

4. Arı Petrol Kimya Endüstri ve Ticaret A.Ş./İstanbul

5. Atak Madeni Yağ Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. /İstanbul

6. Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. /İstanbul

7. Balpet Petrol Ürünleri Taşımacılık San. Ve Tic. A.Ş./ Mersin

8. Baylas Otomotiv A.Ş. (CITROEN)/İstanbul

9. Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. (INFINITI) / İstanbul

10. Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (SUBARU)/İstanbul

11. Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş. / Kocaeli

12. BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. / İstanbul

13. Borusan Makine ve Güç Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

14. Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., (BMW, MINI, LAND ROVER)/İstanbul

15. Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. / İstanbul

16. BP Petrolleri A.Ş., (BP-CASTROL) / İstanbul

17. Çelik Motor Ticaret A.Ş.(KIA-LADA)/Kocaeli

18. Dew Petrol A.Ş. / Kocaeli

19. Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. / İstanbul

20. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş.(ENERGY) /İstanbul

21. Emek Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. / Sakarya

22. Erman Madeni Yağ San. Ve Tic. A.Ş. / Konya

23. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. / İstanbul

24. Gema Madeni Yağları San. ve Tic. A.Ş.(GEMAOIL) / Adana

25. HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş., / İstanbul

26. Honda Türkiye A.Ş. / Kocaeli

27. İlkerler Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul

28. John - Deere Makinaları Ltd.Şti., /İstanbul

29. Karat Güç Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. / Kocaeli

30. Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (SPEEDOL) / Kocaeli

31. Link Kimya Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd.Şti. / İstanbul

32. Lubrico Petrokimya A.Ş. / Kocaeli

33. LUKOIL Lubricants Middle East Mad. Yağ San. Tic. Ltd.Şti. / İstanbul

34. Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. / İstanbul

35. Mazda Motor Logistics Europe N.V. Merkezi Belçika, Türkiye İstanbul Şubesi / İstanbul

36. Mercedes – Benz Türk A.Ş. / İstanbul

37. Milan Petrol San. ve Tic. A.Ş.(MOIL) /İstanbul

38. Mobil Oil Türk A.Ş. / İstanbul

39. Nissan Otomotiv A.Ş. / İstanbul

40. Petrol Ofisi A.Ş. / İstanbul

41. Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti. / İzmir

42. Opet Fuchs Madeni Yağ San. Tic. A.Ş., /İzmir

43. Özçınarlar Petrol Ürünleri Ltd.Şti, /Kütahya

44. Petline Petrol Ürünleri Tic. A.Ş., /İstanbul

45. Petrofer Endüstriyel Yağlar San. ve Tic. A.Ş./ İzmir

46. Petronas Madeni Yağlar Ticaret Ltd. Şti. / İstanbul

47. Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş., /İstanbul

48. Pınar-Al Kimya Otomotiv ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., (CROTEX)/Samsun

49. Prista Oil Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti, /İstanbul

50. Reksoil Petrokimya San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

51. Shell & Turcas Petrol A.Ş. / İstanbul

52. Sif İş Makineleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul

53. Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.,/İstanbul

54. Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş., (KOMATSU) / Adana

55. Total Turkey Pazarlama A.Ş. / İstanbul

56. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. / İstanbul

57. Viscol Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş./İstanbul

58. Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti., /İstanbul

59. Würth Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., /İstanbul

60. Yamaha Motor San. Ve Tic. Ltd. Şti. / İstanbul

61. Yüce Auto Motorlu Araçlar Tic. A.Ş. / İstanbul