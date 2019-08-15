PETDER 2018’de 22.146 ton atık yağ topladı

PETDER (Petrol Sanayi Derneği) Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi 2018 Faaliyet Raporu yayınlandı. Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında PETDER tarafından toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı işletmelere teslim edilen atık motor yağı miktarı, 2017 yılına kıyasla %10,75 artış sergileyerek 22.146 ton olarak gerçekleşti.
2018 yılında en çok araç servisleri, endüstri araç parkları ile inşaat ve madencilik sektöründen toplandı. En fazla atık motor yağı teslim eden iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Toplanan atık motor yağlarından 1. kategoride yer alanlar (az kirli yağlar) rafinasyon / rejenerasyon yapan geri kazanım tesislerine, 2. kategoride yer alanlar (kirli yağlar) enerji amaçlı geri kazanım yapan çimento, kireç fabrikalarına ve ihracata, 3. kategoride yer alanlar ise (çok kirli yağlar) imha işlemi yapan İZAYDAŞ firmasına teslim edildi.
Atık motor yağlarının yönetmelik kurallarına uygun olarak toplanması, taşınması ve lisanslı işletmeler tarafından çevre ve insan sağlığına uygun koşullarda geri kazanımı veya bertarafı için gerekli tüm maliyetleri karşılayan PETDER, atık motor yağı üreten işletmelere bu işlemleri bedelsiz olarak yerine getirmektedir.
Ülkemizin Enerji Verimliliğine Katkı
PETDER 239.230 ton atık motor yağını, çevre ve insan sağlığına zarar vermeksizin lisanslı işletmelerde enerji veya ham madde olarak geri kazandırarak Türkiye’nin enerji verimliliğine de 950 milyon kWh katkıda bulunmuştur. Bu rakam yaklaşık 410 bin kişilik bir nüfusun bir yıllık elektrik enerjisine eşdeğer bir enerji tasarrufu anlamına gelmektedir.
Çevre ve İnsan Sağlığı için Atık Yağları Toplamaya Devam
Yasadışı yollarla yakıtlara karıştırılan, kontrolsüz ortamlarda yakılan ve çevreye bırakılan atık motor yağları çevre ve insan sağlığını tehdit ederken suya karıştığında 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyu kirletmekte, akaryakıta katıldığında ise neden olduğu kirletici emisyonlar sebebiyle insan sağlığına zarar vermektedir.
PETDER tarafından 2018 yılında toplanan 22.146 ton atık motor yağı 22 milyar metreküp suyu kirletecek büyüklüktedir. 102 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelen bu miktardaki su, ülkemizin tüketilebilir tüm yeraltı ve yerüstü su potansiyelinin %19’una denk gelmektedir.
Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Doğaya 241.500 Fidan
PETDER, 1 Varil 1 Ağaç Projesi ile kamu kurumlarından toplanan her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikmektedir.
Finansmanı PETDER tarafından karşılanan bu proje ile, kamu kurumlarından toplanan her bir varil atık motor yağına karşılık olarak bir fidan dikilmek suretiyle, toplanan atık motor yağlarına karşılık olarak, 10.000 adedi 2017 yılında olmak üzere, 91.500 adet fidan dikilmiştir. PETDER ayrıca, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile “Bir Enerji Bir Nefes Projesi” kapsamında imzaladığı yeni protokolle doğaya 150.000 ağaç daha kazandıracaktır. Finansmanı PETDER ve üyeleri tarafından karşılanan hem “Bir Varil Bir Ağaç Sosyal Sorumluluk Projesi” hem de “Bir Enerji Bir Nefes Projesi” ile PETDER tarafından diktirilen ağaç sayısı 241.500 olacaktır.
Atık Motor Yağları Konusunda Bilinç Geliştirilmeli
PETDER toplanan atık motor yağı miktarının artırılması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Atık motor yağlarına ilişkin bu çalışmalar sonucunda bir bilinç oluşmaya başladığı gözlemlenmekle birlikte, bu bilincin yeterli boyuta ulaşması için denetim ve yaptırımlara yönelik destek uygulamalar gerekmektedir.
10 Numara Yağ Can ve Mal Kayıplarına Yol Açıyor
Atık motor yağlarının bir kısmı ülkemizde halen 10 numara yağ faaliyetlerine konu olmaktadır. “10 numara yağ” standart dışı akaryakıt ürünüdür, mutlak suretle araca zarar verir ve bazıları can kayıplarıyla sonuçlanan ciddi kazalara yol açabilir. Ne yazık ki özellikle son günlerde bayram yoğunluğu ve sıcakların etkisiyle seyir halindeki yolcu otobüslerinde yaşanan ve can kayıplarına neden olan yangınlar 10 Numara Yağın neden olabileceği tehlikeleri gözler önüne sermektedir.
10 Numara yağ zincirinin beş temel halkası vardır:
1- Atık Motor Yağını Yasadışı Satan Atık Motor Yağı Üreticileri
2- Atık Motor Yağını Yetkisiz Taşıyanlar / Toplayanlar
3- Yasadışı Kullanım Amaçlı 10 Numara Yağ Üreten Tesisler
4- 10 Numara Yağın Akaryakıt Olarak Satıldığı Yerler
5- 10 Numara Yağ Kullanıcıları olarak sayılabilir.
10 Numara Yağ faaliyetlerinin önlenebilmesi için, bu zincirin beş halkasına da ayrı ayrı düzenli ve sürekli etkin denetimler ve yaptırımlar uygulanmalı; bunlar kamuoyuyla düzenli paylaşılmalıdır.
PETDER Farkındalığı Artırmak Amacıyla Kamu Spotu Hazırladı
PETDER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile “10 Numara Yağın Akaryakıt Olarak Kullanılmasının Zararları” hakkında kamuoyunda farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan kamu spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından onaylanarak 2016 yılından itibaren televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmıştır. Kamu spotuna www.petder.org.tr web sitesinin Basın Odası, Videolar sayfasından ulaşılabilir.
PETDER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından “Yetkilendirilmiş Kuruluş”
Yönetmelikle atık motor yağlarını toplama yetkisi “Motor Yağı Üreticisi” veya “Yetkilendirilmiş Kuruluşlar”a verilmiş olup, bunlar dışındaki kişi ve kuruluşlarca toplanması yasaklanmıştır. Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde atık motor yağlarının toplanması ve lisanslı tesislerde ürün/enerji olarak geri kazanımı veya bertarafının sağlanması konularında “Yetkilendirilmiş Kuruluş”tur.
2018 YILINDA PETDER ATIK MOTOR YAĞI TOPLAMA ORGANİZASYONUNA PROTOKOL İMZALAYARAK KATILAN ŞİRKETLER (61 ŞİRKET)
1. Alkım Petrokimya San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul
2. Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. /Kocaeli
3. Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. / Kocaeli
4. Arı Petrol Kimya Endüstri ve Ticaret A.Ş./İstanbul
5. Atak Madeni Yağ Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. /İstanbul
6. Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. /İstanbul
7. Balpet Petrol Ürünleri Taşımacılık San. Ve Tic. A.Ş./ Mersin
8. Baylas Otomotiv A.Ş. (CITROEN)/İstanbul
9. Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş. (INFINITI) / İstanbul
10. Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (SUBARU)/İstanbul
11. Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş. / Kocaeli
12. BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. / İstanbul
13. Borusan Makine ve Güç Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul
14. Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., (BMW, MINI, LAND ROVER)/İstanbul
15. Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. / İstanbul
16. BP Petrolleri A.Ş., (BP-CASTROL) / İstanbul
17. Çelik Motor Ticaret A.Ş.(KIA-LADA)/Kocaeli
18. Dew Petrol A.Ş. / Kocaeli
19. Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. / İstanbul
20. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama A.Ş.(ENERGY) /İstanbul
21. Emek Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. / Sakarya
22. Erman Madeni Yağ San. Ve Tic. A.Ş. / Konya
23. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. / İstanbul
24. Gema Madeni Yağları San. ve Tic. A.Ş.(GEMAOIL) / Adana
25. HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş., / İstanbul
26. Honda Türkiye A.Ş. / Kocaeli
27. İlkerler Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. / İstanbul
28. John - Deere Makinaları Ltd.Şti., /İstanbul
29. Karat Güç Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. / Kocaeli
30. Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (SPEEDOL) / Kocaeli
31. Link Kimya Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd.Şti. / İstanbul
32. Lubrico Petrokimya A.Ş. / Kocaeli
33. LUKOIL Lubricants Middle East Mad. Yağ San. Tic. Ltd.Şti. / İstanbul
34. Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. / İstanbul
35. Mazda Motor Logistics Europe N.V. Merkezi Belçika, Türkiye İstanbul Şubesi / İstanbul
36. Mercedes – Benz Türk A.Ş. / İstanbul
37. Milan Petrol San. ve Tic. A.Ş.(MOIL) /İstanbul
38. Mobil Oil Türk A.Ş. / İstanbul
39. Nissan Otomotiv A.Ş. / İstanbul
40. Petrol Ofisi A.Ş. / İstanbul
41. Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti. / İzmir
42. Opet Fuchs Madeni Yağ San. Tic. A.Ş., /İzmir
43. Özçınarlar Petrol Ürünleri Ltd.Şti, /Kütahya
44. Petline Petrol Ürünleri Tic. A.Ş., /İstanbul
45. Petrofer Endüstriyel Yağlar San. ve Tic. A.Ş./ İzmir
46. Petronas Madeni Yağlar Ticaret Ltd. Şti. / İstanbul
47. Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş., /İstanbul
48. Pınar-Al Kimya Otomotiv ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., (CROTEX)/Samsun
49. Prista Oil Yağ San. ve Tic. Ltd. Şti, /İstanbul
50. Reksoil Petrokimya San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul
51. Shell & Turcas Petrol A.Ş. / İstanbul
52. Sif İş Makineleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. / İstanbul
53. Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.,/İstanbul
54. Temsa Ulaşım Araçları San. ve Tic. A.Ş., (KOMATSU) / Adana
55. Total Turkey Pazarlama A.Ş. / İstanbul
56. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. / İstanbul
57. Viscol Petrokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş./İstanbul
58. Volvo Car Turkey Otomobil Ltd. Şti., /İstanbul
59. Würth Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., /İstanbul
60. Yamaha Motor San. Ve Tic. Ltd. Şti. / İstanbul
61. Yüce Auto Motorlu Araçlar Tic. A.Ş. / İstanbul