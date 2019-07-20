Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, İstanbul ile Birleşik Arap Emirlikleri’ni bir araya getiren yedi emirlikten biri olan Resü’l-Hayme’yi birbirine bağlıyor. Pegasus’un Dubai, Abu Dhabi ve Şarjah’tan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4. uçuş noktası olan Resü’l-Hayme seferleri 30 Ekim 2019’dan itibaren gerçekleşecek.

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, İstanbul ile Birleşik Arap Emirlikleri’ni bir araya getiren yedi emirlikten biri olan Resü’l-Hayme’yi birbirine bağlıyor. Pegasus’un Dubai, Abu Dhabi ve Şarjah’tan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4. uçuş noktası olan Resü’l-Hayme seferleri 30 Ekim 2019’dan itibaren gerçekleşecek.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:35
1235 Okunma
Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Pegasus’un Resü’l-Hayme uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Resü’l-Hayme Uluslararası Havalimanı’na Çarşamba ve Cumartesi günleri 21:50’de; Resü’l-Hayme Uluslararası Havalimanı’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise Perşembe ve Pazar günleri 04:05’te düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 69,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Basra Körfezi’nin kuzey ucunda yer alan Resü’l-Hayme, adını sahil şeridi boyunca uzanan o bölgeye özgü yapılardan alıyor. Ülkedeki en verimli topraklara sahip olan bu emirlikte deniz, dağ ve çöl ortamları bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiat Professional, Temmuz Ayında ÖTV’yi Karşılıyor!
Fiat Professional, Temmuz Ayında ÖTV’yi Karşılıyor!
Oyak Renault’un desteği ile Paris’e dünya finaline
Oyak Renault’un desteği ile Paris’e dünya finaline
Unimog “Yılın Off-Road Aracı” seçildi
Unimog “Yılın Off-Road Aracı” seçildi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim