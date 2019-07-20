Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, İstanbul ile Birleşik Arap Emirlikleri’ni bir araya getiren yedi emirlikten biri olan Resü’l-Hayme’yi birbirine bağlıyor. Pegasus’un Dubai, Abu Dhabi ve Şarjah’tan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4. uçuş noktası olan Resü’l-Hayme seferleri 30 Ekim 2019’dan itibaren gerçekleşecek.