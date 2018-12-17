banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
91861
ALTIN
214.757
DOLAR
5.2925
STERLİN
6.7023
EURO
6.0370

Oyak Renault, dijital dönüşüme katkı

Dijital dönüşüm ile hız, kalite, verimlilik, zaman kazancı sağlamayı amaçlayan Oyak Renault, çalışanları tarafından geliştirilen ve üretim süreçlerinde teknolojik dönüşümü sağlayacak yenilikçi uygulamaları ödüllendirdi.

Oyak Renault, dijital dönüşüme katkı

Dijital dönüşüm ile hız, kalite, verimlilik, zaman kazancı sağlamayı amaçlayan Oyak Renault, çalışanları tarafından geliştirilen ve üretim süreçlerinde teknolojik dönüşümü sağlayacak yenilikçi uygulamaları ödüllendirdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
186 Okunma
Oyak Renault, dijital dönüşüme katkı

Türkiye’nin lider otomobil üreticisi Oyak Renault, yıl boyunca çalışanları tarafından gerçekleştirilen ve üretim süreçlerine başarılı bir şekilde entegre edilen dijital inovasyon uygulamalarını, fabrika bünyesinde “Convention Digital” adı altında düzenlenen etkinlikte ödüllendirdi.  

Üretim süreçlerinde hız, kalite, verimlilik, zaman kazancı sağlayan; en iyi dijital uygulamaların ödüllendirildiği etkinlikte, çalışanlar ödüllerini Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun’un elinden aldı.

Üretim süreçlerini kolaylaştıran 70 uygulama tanıtıldı

Oyak Renault bilgi sistemleri ve fabrikada farklı mesleklerden 130 kişinin görev aldığı projeler sayesinde, destek birimlerinde katma değeri artıracak işler otomatize edilerek zaman kayıpları en aza indirildi. Çalışanlar tarafından gerçekleştirilen başarılı dijital çözümlerin ödüllendirildiği etkinlik kapsamında, 2018 yılında üretim sürecini kolaylaştıran 19 farklı alanda uygulamaya alınan 70 projenin tanıtımı yapıldı.

Fabrika çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında, dijital çözümlerin üretim sürecine entegrasyonu gibi konular katılımcılarda farkındalık uyandıracak şekilde aktarıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda ise enerji takibi, kestirimci bakım, veri işleme, IoT uygulamaları, drone kullanımı gibi birçok dijital çözüm örnekleme yoluyla katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlik sonunda yapılan 3 değişik oturumda Oyak Renault yöneticileri, çalışanlara Otonom Sürüş, Big Data’nın Performansa Etkileri ve üretimde Siber Güvenliğin önemi hakkında bilgi verdi.

Son Güncelleme: 17.12.2018 11:26
Anahtar Kelimeler:
OyakRenaultGroupe Renault
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SsangYong 2019 Vizyonu!
SsangYong 2019 Vizyonu!
Mercedes-Benz Türk, hizmet ihracatı şampiyonu
Mercedes-Benz Türk, hizmet ihracatı şampiyonu
Fiat Professional’dan “En Uzun Gece” Kampanyası!
Fiat Professional’dan “En Uzun Gece” Kampanyası!
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim