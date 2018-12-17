Oyak Renault, dijital dönüşüme katkı

Türkiye’nin lider otomobil üreticisi Oyak Renault, yıl boyunca çalışanları tarafından gerçekleştirilen ve üretim süreçlerine başarılı bir şekilde entegre edilen dijital inovasyon uygulamalarını, fabrika bünyesinde “Convention Digital” adı altında düzenlenen etkinlikte ödüllendirdi.

Üretim süreçlerinde hız, kalite, verimlilik, zaman kazancı sağlayan; en iyi dijital uygulamaların ödüllendirildiği etkinlikte, çalışanlar ödüllerini Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun’un elinden aldı.

Üretim süreçlerini kolaylaştıran 70 uygulama tanıtıldı

Oyak Renault bilgi sistemleri ve fabrikada farklı mesleklerden 130 kişinin görev aldığı projeler sayesinde, destek birimlerinde katma değeri artıracak işler otomatize edilerek zaman kayıpları en aza indirildi. Çalışanlar tarafından gerçekleştirilen başarılı dijital çözümlerin ödüllendirildiği etkinlik kapsamında, 2018 yılında üretim sürecini kolaylaştıran 19 farklı alanda uygulamaya alınan 70 projenin tanıtımı yapıldı.

Fabrika çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında, dijital çözümlerin üretim sürecine entegrasyonu gibi konular katılımcılarda farkındalık uyandıracak şekilde aktarıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda ise enerji takibi, kestirimci bakım, veri işleme, IoT uygulamaları, drone kullanımı gibi birçok dijital çözüm örnekleme yoluyla katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlik sonunda yapılan 3 değişik oturumda Oyak Renault yöneticileri, çalışanlara Otonom Sürüş, Big Data’nın Performansa Etkileri ve üretimde Siber Güvenliğin önemi hakkında bilgi verdi.