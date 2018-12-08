Aralık ayında Twin Maxi modelinde, ÖTV+KDV+Bandrol+Kış Lastiği Bizden+Takas Desteği Kampanyası ile ve birbirinden avantajı fiyatlarla DFSK Showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.
DFSK Aralık Kampanyası:
Twin Maxi:
- Twin Maxi Aralık ayında 64.750 TL’den, 54.098 TL’ye
- Araçlar stoklarla sınırlıdır.
- Fiyatlar 01 Aralık 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerlidir.
- Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarına ÖTV, KDV ve tahmini Trafik Tescil Masrafları dahil olup, Trafik Sigortası hariçtir.
- Görseller farklılık gösterebilir ve yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distribütör firma sorumlu tutulamaz.
- YMY ULUS.TİC.PAZ.OTOM.İNŞ.TEKS.VE DAY.TÜK.MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. yukarıdaki fiyatları ve donanımları bir gün önceden haber vererek değiştirme hakkını saklı tutar.
- Araçların fatura tarihinde yürürlükte olan tavsiye edilen fiyat listesi geçerlidir. Bu tavsiye edilen fiyat listesi, bir öncekini geçersiz kılar.
- Tavsiye edilen modellerde anahtar teslim fiyatlarının içindeki ÖTV, KDV vergi tutarı oranları bilgi mahiyetinde olup, vergilerde oluşabilecek değişikliklerden şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
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Tüm DFSK Modellerimizde aşağıdaki özellikler standart.
- Euro 6 Motor
- Elektrikli ön camlar,
- Kullanışlı elektrikli direksiyon,
- Konforlu kumaş koltuklar,
- Güçlendirilmiş şase,
- Modern İç tasarım,
- Gösterişli farlar,
- Yaprak makas süspansiyon,
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DFSK –Twin Maxi:
- Twin Maxi, 1,5 L DVVT 101 PS beygir gücü sunuyor.
- 2,26 metre kargo bölümü,
- 4.940mm uzunluk,
- 3.050mm. dingil mesafesi,
- 1.013kg yük kapasitesi
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YMY Otomotiv
- 2007 yılından bu yana ise SsangYong markasının, 2017 yılından itibaren de DFSK markasının bayiliğini yapan YMY Otomotiv, bugün 13 adet satış noktası ve 13 adet servis noktası ile tüm ülkede 50 yılı aşan tecrübesiyle hizmet sunuyor.
- İstanbul (Avcılar, Yenibosna, Tuzla, Maltepe), Bursa, Erzurum, Mersin, Antalya, Adana, Ankara, Tekirdağ, Trabzon ve İzmir’de bulunan modern plazalarında, “Satış”, “Servis”, “Yedek Parça” ve “İkinci El Satış Hizmeti” olarak tüm müşterilerine sunuyor.
- 10.000 metrekare alana sahip yedek parça merkeziyle, 5 yıllık ihtiyaç düşünülerek oluşturulmuş yedek parça stoğu sayesinde ülkenin batısından doğusuna, uygun fiyatlarla en hızlı şekilde yedek parça temin ediyor. %100 yedek parça bulunurluğu ile DFSK müşterilerinin isteklerine anında cevap verebiliyor.
- YMY Otomotiv’in, ülkemizde 10 ilde toplamı 91.100 m² olmak üzere $350 milyon yatırımla 14 plaza yatırımı bulunuyor.