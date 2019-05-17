Otomotiv Tedarik Sanayisinin 40 Yıllık Yolculuğu Kitaplaştırıldı!

Günümüzde 400’ü aşkın üyesiyle otomotiv tedarik sanayi sektörünün tek temsilcisi konumunda bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), otomotiv endüstrisinin kalbi niteliğindeki tedarik sanayisinin yarım asra yaklaşan tarihini, “TAYSAD’ın 40 Yılı - Daha İyisi İçin Yarışmak” isimli kitap çalışmasıyla ölümsüzleştirdi. TAYSAD’ın 1978 yılından bugüne kadar olan hikayesi ile ülkemiz otomotiv endüstrisinin kilometre taşlarına ışık tutan “TAYSAD’ın 40 Yılı - Daha İyisi İçin Yarışmak” eserinde, TAYSAD arşivi ve diğer özel arşivlerden derlenen fotoğraflara da kapsamlı olarak yer verildi. “TAYSAD’ın 40 Yılı - Daha İyisi İçin Yarışmak” kitabında, Türk otomotiv sanayisinin karşılaştığı zorluklar etkili bir anlatımla ortaya koyulurken, elde edilen kazanımlar ve başarı hikayesine dönüşen tedarik sanayisi serüveni, tarihi anekdotlar ışığında yer buldu.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “TAYSAD’ın kurulduğu 1978 senesi, hem siyasal karışıklıklar hem ekonomik sıkıntılar açısından Cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerinden biriydi. İş dünyasında da tablo iyi değildi. Üretim adetleri çok düşüktü, hammadde temin etmek ve ithal girdi bulmak mümkün değildi. Dolayısıyla araç ve parça imalatı çok meşakkatliydi. Buna rağmen kurucularımız üretime soyundular, odaklandılar, mesleklerini geliştirdiler ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bir tedarik sanayinin oluşmasına katkı verdiler. Bugün geriye doğru baktığımızda, ülkeleri için doğru işler yapmak idealine sahip, fedakâr, mücadeleci ve çalışkan insanlar olduklarını teslim etmemiz gerekiyor. Bir sivil toplum kuruluşunu oluşturanların saygı çerçevesinde, birbirini dinleyip gönüllülük esasıyla ortak hedefler belirlemesi ve bu hedefleri başarmak için çok çalışarak, büyüyerek, sürekli gelişerek çıtayı hep biraz daha yukarı taşıması… Ve bunu 40 yıldır aralıksız yapabilmesi… Böylesi bir performansa Türkiye’de az rastlanır. Bu kültürü oluşturanların sesi olmak, bu sesi gelecek kuşaklara aktarmak ve bizden öncekilere duyduğumuz şükranı bir nebze olsun gösterebilmek için, otomotiv tedarik sanayimizin ülke tarihindeki rolünü ve derneğimizin kuruluşundan bugüne geçirdiği mücadele dolu yılları, yaşanılanları, elde edilen başarıları anlatan bir kitap hazırladık” değerlendirmesinde bulundu.

Bu önemli eser ve belgesel çalışmasının altında imzası bulunan yazar Ahmet Çağan ise yaptığı açıklamada, “TAYSAD, tutku ve cesaretle çıktığı yolda ilkleri başardı ve zamanla kartopundan çığa dönüşürken ‘daha iyi için yarışmaktan’ hiçbir zaman vazgeçmedi. Ben de bu eserlerde, TAYSAD’ın bu çabasını büyük bir kıvançla yansıtmaya çalıştım. TAYSAD’ın kilometre taşlarını sadece çalışmak, üretmek, pazar ağını artırmak şekillendirmemiştir. TAYSAD’ın hikâyesinin satır aralarında yaptığı işe inanmanın, heyecanını hiç yitirmemenin, samimiyetten vazgeçmemenin, sevgi ve saygının temellendiğini de görebilirsiniz. Bu çalışmayı oluştururken yaptığım araştırmalarda, Türk otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösterenlerin girişimlerini destekleyen ve ülke ekonomisine önemli girdiler sağlayan bir kurumun, kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği her aşamadaki çetin mücadeleyi hissettim” ifadelerini kullandı.

TAYSAD’ın kurulduğu 1978’de yaklaşık 90 bin adet olan toplam araç üretimi, bugün 1,5 milyon adedi; 50 bin adet olan otomobil üretimi ise 1 milyonu aşmıştır. O günlerde sektör ihracatı, 4 milyon dolar iken, bugün 32 milyar dolar; tedarik sanayi ihracatı ise 1 milyon dolardan bugün 11 milyar dolara yükselmiş durumda. 40 yıl önce Ar-Ge bir kavram olarak bile hayatımızda yokken, bugün TAYSAD üyelerinin açtığı 157 adet Ar-Ge ve Tasarım Merkezi mevcut. Yine o günlerde sadece 5 bin kişilik istihdam yaratırken, bugün 200 binin üzerinde istihdam ile büyük bir aile.

TAYSAD, kurulduğu günden bu yana sürekli gelişti; rakamların ötesinde büyüdü ve otomotiv sektörünün en yetkin, güçlü ve örnek alınan sivil toplum kuruluşu oldu. İşte bu kitapta, o günlerden günümüze nasıl gelindiği, hangi olağanüstü çalışmalara imza atıldığı ve 40 yıllık başarının öyküsü okunabilecek.