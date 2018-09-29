OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DOPİNG GİBİ FESTİVAL: “V WEEKEND MOTORİNG”

Bugüne kadar Türkiye’de eşi görülmemiş festivalin düzenlendiği Intercity İstanbul Park’ın 2 bin 200 dönümlük alanında otomobil ve motosiklet markalarının tanıtım stantlarının yanı sıra otomobil ve motosiklet kulüplerinin sergilediği eşsiz koleksiyonlar da büyük beğeni ve hayranlık topladı. Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen “V Weekend Motoring’de” off-road garaj ve kulüplerinin sergilediği benzersiz araçlar da otomobil tutkunlarına ayrı bir mutluluk yaşattı.

Vural Ak “Fuarcılık şekil değiştiriyor”

V Weekend Motoring festivali etkinlikleri öncesinde düzenlenen toplantıda konuşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Bir yıldır sözünü ettiğimiz festival günü geldi. Ama tabi bu arada 1 yılda ülkemizde çok şey değişti. Müstesna günler yaşıyoruz. Böyle zamanlarda moral ve motivasyon çok şey değiştirir. Biz de fuarcılık anlayışını değiştirecek bir festivale imza atıyoruz. Otomotiv sektöründeki hemen hemen tüm markaların katıldığı festivalimizde fuarcılık yaklaşımını statik sergilemeden canlı sergiye dönüştürdük. Ancak biz bu işin startını verdiğimizde bütün otomobil markaları bizim kadar gönüllü bir şekilde katılımcı olacaklarını söylemişlerdi. Ne var ki pazar koşulları o kadar hızlı değişti ki bütün markaların aramızda olması mümkün olmadı. Birlikte çok iyi çalıştığımız pek çok marka festivalimize katıldı. Onun için çok mutluyuz. Katılmayanları anlıyoruz, neşeleri yok. Ama bu gibi koşullarda iletişimi kesmemek lazım, sonuçta her markanın işi araç satmak. Burası tüm markalar için bir fırsattı. Katılmayanlar, ücretsiz olarak modellerini sergileyebilir ve satışlarına destek olabilirlerdi” dedi.

Vurak Ak, sektördeki durumun önümüzdeki yıl mayıs ayında planlanan Autoshow Fuarı’nın yapılmasını zora soktuğunu da kaydederek, “Sektörün önemli bir oyuncusu olarak otomotiv markalarının şu anki mevcut durumunu biliyorum ve 2019 Autoshow’a katılmalarının çok mümkün görünmediğini rahatlıkla söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

V Weekend adının nereden geldiğini de açıklayan Ak, şunları söyledi: “Bu festivalin adını, önümüzdeki seneden itibaren daha büyük ve uluslararası bir festival olacağı için V Weekend Motoring olarak koyduk. V Weekend’deki V harfi Vural’ın V’si değil, İngilizcedeki velosity kelimesinin baş harfi ve aynı zamanda hızın da sembolü. Intercity İstanbul Park nihayetinde bir yarış pisti ve sürat ile hız vaz geçilmezlerimizden. Özetle velocity’nin V’sini İngilizce’deki haftasonu kelimesiyle birleştirdik.”

2012 yılından bu yana İstanbul Park’ta olduklarını ifade eden Ak, “Buraya geldiğimizde çürümüş bir tesis devraldık. Tesisi yaşanır hale getirmek ve bakımlarını tamamlamak 1.5 seneye mal oldu. O günden bu yana yılda ortalama 275-300 gün burada otomobille alakalı aktiviteler yapıyoruz. Otomobil kültürü, güvenli sürüş eğitimleri, yerli ve yabancı yarışlar, otomobille alakalı lansmanlar ve eğitimler, ikinci el oto pazarı, Intercity’nin kendi merkezi, otomobil markalarıyla ortak açılan merkezler gibi pek çok farklı etkinlik ve projeye imza atıyoruz. Ve bunlar bundan sonra da devam edecek. Türkiye’nin en müstesna tesisini, ruhuna uygun bir şekilde işletiyoruz” dedi.

Araç sahipleri kendi araçlarıyla pistteydi

Yüzlerce aracın bir arada bulunduğu festivalde eğlence de unutulmadı. DJ performansları, simülatörler, drift ve akrobasi gösterileri, seminerler, ödüllü yarışmalar ve çocuk alanlarında eğlence doruğa ulaştı. Tam bir aile festivali havasında geçen olan etkinliklerde Intercity Silver Cup, Intercity Gold Cup Cup ve Caterham araçların yarıştığı Intercity Platinum Cup yarışlarının 5’inci ayağı da gerçekleştirildi. V Weekend Motoring kapsamında yer alan Intercity İstanbul Park Pist Günleri de yapıldı. Öncesinde kayıt yaptıranlar, dünyanın en güzel pistlerinden biri olan Intercity İstanbul Park’ta kendi otomobilleri tur atıp, yarış pilotların yaşadığı heyecanı en yakından deneyimlediler.

V Weekend Motoring’de Neler Vardı?

Otomobil ve motosiklet markalarının tanıtım stand alanlarının da yer aldığı festivalde, klasikten egzotiğe, off-road’dan motorsporları takımlarına birçok farklı kulüp ve garajdan gelen yüzlerce otomobil de ilgi odağıydı. Gösteri alanında gün boyunca, otomobil ve kamyon drift, motosiklet akrobasi, drift taxi, otomobil parade geçişleri, eğlenceli ve ödüllü yarışmalar düzenlenirken, yarış pistinde Intercity Silver, Intercity Gold Cup ve Intercity Platinum Cup yarışları yapıldı.

Sektörel konuların işlendiği ve pratik güvenlik bilgilerini içeren seminerlerin verildiği V Weekend Motoring’de, Food Truck konseptli farklı yeme / içme deneyimleri de yaşandı.

Pazar Günü de Devam Edecek

Aracı ile gelenlerin sadece 20 TL otopark ücreti ödedikleri, diğer ziyaretçilerin ücretsiz katılabildikleri V Weekend Motoring pazar günü de devam edecek. Aracı olmayanlar Pendik (E5) Metro çıkışından Intercity İstanbul Park’a ve aynı şekilde pistten Pendik (E5) Metro istasyonuna gün boyu ücretsiz servis hizmetinden yararlanabilecek. Ziyaretçileri yönlendirmek üzere Pendik (E5) Metro çıkışında Intercity Istanbul Park görevlileri hazır bulunuyor.

