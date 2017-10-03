Otomobil satışları eylülde yüzde 4 arttı

2017 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 71 bin 352 adet olarak gerçekleşti. 67 bin 593 adet olan 2016 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde yüzde 5,56 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,06 arttı ve 53 bin 423 adet oldu. Geçen sene 51 bin 340 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Eylül ayına göre yüzde 10,31 arttı ve 17 bin 929 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16 bin 253 adet satış yaşanmıştı.

9 aylık dönemde azalma var

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 azalarak 627 bin 343 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı dokuz aylık dönemde 636 bin 499 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2017 yılı dokuz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 2,6 oranında azalarak 476 bin 621 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 489 bin 365 adet satış yapılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,44 artarak 150 bin 722 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 147 bin 134 adet satış yaşanmıştı.

2000cc üstü satışlarda ciddi düşüş

2017 yılı Eylül sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 2,8 azalış, 1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 3,1 azalış ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 50,7 azalış izlendi. 2017 yılı Eylül sonunda 45 adet elektrikli ve 2.746 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2017 yılı Eylül sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,7 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 203 bin 387 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Eylül sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,4’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58,8’e yükseldi.

2017 yılı Eylül sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 51,8 pay alan C (246 bin 729 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 49,4 pay, 235 bin 580 adet) oldu.

2017 yılı Eylül sonu itibari ile Hafif Ticari Araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 69,6 pay ile Van (104 bin 969 adet), ardından yüzde 12,2 pay ile Kamyonet (18 bin 320 adet), yüzde 9,4 pay ile Minibüs (14 bin 159 adet) ve yüzde 8,8 pay ile Pick-up (13 bin 274 adet) yer aldı.

Basın Bülteni