Otomobil satışları Eylül'de iki kat arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, 2019 yılı eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 41 bin 992 adet oldu. 23 bin 028 adet olan 2018 yılı eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 82,35 oranında arttı.



2019 yılı eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,67 arttı ve 35 bin 308 adet oldu. Geçen sene 17 bin 595 adet satış gerçekleşmişti.

2019 yılı eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının eylül ayına göre yüzde 23,03 arttı ve 6 bin 684 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5 bin 433 adet satış yapılmıştı.

ODD'nin otomobil satışlarına yönelik açıklaması şöyle:

"2019 yılı Eylül ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında %38,3, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %44,4 ve 2000cc üstü otomobillerde %33,2 azalış izlendi. 2019 yılı Eylül ayı sonunda 128 adet elektrikli ve 7.625 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.



2019 yılı Eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %38,15 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 87.228 adet ile sahip oldu. 2019 yılı Eylül ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı %55,81’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %67,80’e ulaştı.



2019 yılı Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %86,3’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %61,9 pay alan C (141.629 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%51,2 pay, 117.104 adet) oldu.

2019 yılı Eylül ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %71,45 pay ile Van (37.638 adet), ardından %12,41 pay ile Kamyonet (6.540 adet) ve %8,47 pay ile Minibüs (4.461 adet) ve %7,67 pay ile Pick-Up (4.042 adet) yer aldı.



Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,3 azalarak 281.309 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı dokuz aylık döneminde 463.456 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı dokuz ayı sonunda geçen yıla göre %36,92 oranında azalarak 228.628 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 362.465 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre %47,84 azalarak 52.681 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 100.991 adet satış gerçekleşmişti"