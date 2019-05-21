Otokoç Otomotiv “Türkiye’nin en iyi iş yeri” seçildi

Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve lider araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, Aon Best Employers Global Sertifikasyonu dahilinde “En İyi İş Yeri –Türkiye 2018” ödülüne layık görüldü.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir yaptığı değerlendirmede, Otokoç Otomotiv’in başarısının ardında, gerek yönetim sürecinde çalışanlarla birlikte yürüttükleri şeffaf iletişimin, gerekse şirket vizyonuna paralel olarak tüm çalışanların fikir ve projelerini değerlendirdikleri platformlara sahip olmalarının bulunduğunu belirterek; “Koç Holding İnsan Kaynakları politikasında yer alan Eşitlik-Gelişim-Yetenek unsurlarından yola çıkarak hareket ediyoruz. Uzun yıllardır stratejilerimizin arasında olan “Yetkin ve Mutlu Çalışan” adına yaptığımız çalışmaların sonucu olan uygulamalarımızın pozitif yansımalarını ise artan oranda çalışan bağlılığı olarak görüyoruz. Özverili ve planlı çalışmanın sonucunda alınan bu ödül için tüm ekibime teşekkür ederim.” şeklinde ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen Aon Best Employers ödül töreninde Otokoç Otomotiv adına ödülü Otokoç Otomotiv Genel Müdür Vekili İnan Ekici ve Otokoç Otomotiv İnsan Kaynakları Ekibi teslim aldı.

Ekici; Koç Topluluğu ve Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk şirketi Otokoç Otomotiv olarak sürdürülebilir bir başarı hikayesi haline geldiklerini belirterek; “İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı konusunda en önemli ve en geniş katılımlı araştırma sonucunda aldığımız bu ödül ile başarımızın bu alanda da tescillenmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Aon Best Employers

İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Aon Hewitt tarafından 2006 yılından itibaren Türkiye’de düzenlenen Aon Best Employers araştırması, çalışanları için en iyi iş yeri deneyimi ve iş yeri ortamı yaratan şirketleri çalışanlarının verdiği yanıtlara göre değerlendiriyor. 2018 yılında Türkiye çapında 50 farklı sektör ve 175 şirket üzerinde iş yeri mükemmelliğinin değerlendirildiği araştırmalar kapsamında çalışan bağlılığı yanı sıra, liderlik, işveren markası ve performans kültürü endeksleri ölçüt olarak alınıyor. Bu sene çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamı yaratan 18 şirket “Aon Best Employer” (En İyi İş Yeri) unvanını almaya hak kazandı.

Otokoç Otomotiv Hakkında;

Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk yatırımı olarak 1928 yılında kurulmuş olan ve otomotiv tarihini başlatan Otokoç Otomotiv, bugün; Otokoç, Birmot, Avis, Avis Filo, Budget, Otokoç Sigorta, Zipcar, Otokoç 2. El, Otokoç Parça ve Lastick markalarıyla hizmet veren, Türkiye’nin en büyük otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı şirketidir. Birmot çatısı altında Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarıyla, Otokoç çatısı altında ise Ford, Ford Trucks ve Volvo markalarıyla yeni araç satışı, servis ve yedek parça hizmetleri, toptan yedek parça satışı, sigorta ve finansman, aksesuar satışı, 2. el araç satışı ve araç koruma sistemlerini, özetle tüm otomotiv çözümlerini tek çatı altında müşterilerine sunuyor. Araç kiralamada ise Avis ve Budget markalarıyla kısa dönemli kiralama; Avis Filo ile uzun dönemli kiralama, diğer adıyla operasyonel kiralama; Zipcar markasıyla ise saatlik kiralama yani araç paylaşımı hizmetlerini müşterileriyle buluşturuyor. Türkiye’nin 31. büyük şirketi olan Otokoç Otomotiv, yurt dışı dahil toplam 344 noktada “Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşı olma” vizyonu ile faaliyetlerine devam ediyor.