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Osram ve Martaş’tan iş birliği

Yüksek teknoloji şirketi Osram; otomotiv aydınlatma ürünleri kapsamında Martaş Otomotiv ile iş birliği gerçekleştirerek güçlerini birleştirdi. Osram, yalnızca otomotiv endüstrisinde değil hayatın ışıkla buluştuğu her alanda ürünleriyle hizmet veriyor.

Osram ve Martaş’tan iş birliği

Yüksek teknoloji şirketi Osram; otomotiv aydınlatma ürünleri kapsamında Martaş Otomotiv ile iş birliği gerçekleştirerek güçlerini birleştirdi. Osram, yalnızca otomotiv endüstrisinde değil hayatın ışıkla buluştuğu her alanda ürünleriyle hizmet veriyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 14:30
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Osram ve Martaş’tan iş birliği

“Geleceği Aydınlatıyoruz” mottosu ile çalışmalarına yön veren Osram, Türk otomotiv sektörünün önemli firmalarından Martaş ile iş birliği gerçekleştirdi. Global’de Osram ve ATR Group’ın başlattığı ortaklığı Türkiye genelinde de hayata geçirmek isteyen Osram Türkiye, bu önemli iş birliği için Martaş ile bir araya geldi. İş birliği kapsamında Osram, Martaş Otomotiv satış noktalarında yer almaya başladı.

Sektör ekonomisini canlandıran iş birliği

Osram, OEM ürünleriyle birçok araç üreticisine aydınlatma teknolojisinde çözüm ortağı olarak hizmet veriyor. Türk otomotiv sektöründe önemli bir konuma sahip olan Martaş iş birliğinin sektörde yankı uyandırdığını belirten Osram Türkiye CEO’su Can Dikmen, “Her yıl dünya çapında üretilen binek taşıtların yarısında Osram lambaları kullanılıyor. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz faaliyetler de global ile yarışır düzeyde. Otomotiv sektöründe aktif faaliyet gösteren Martaş ile gerçekleştirilen işbirliği ekonomik ve kurumsal anlamda sektöre büyük katkıları olacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda böyle bir iş birliği markamız için hizmet ağının genişlemesi ve daha kolay ulaşılabilir olma anlamına da geliyor” dedi.

Dünyanın lider ileri teknoloji firmalarından biri olan Osram 110 yılı aşkın tecrübesi ile ışığın sunduğu sonsuz olanakları kullanarak bireylerin ve toplumların yaşam kalitesini iyileştiriyor. Ürünlerini sanal gerçeklikten otonom sürüşe, akıllı telefonlardan binalarda ve ya şehirlerdeki akıllı aydınlatma çözümlerine kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanıyor. Özelikle Otomotiv sektörüne sunduğu ürünler ile dev markaların tercihi olarak öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
OsramMartaş
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