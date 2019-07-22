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Operasyonel kiralama sektörü KDV indirimi bekliyor!

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyonel kiralama sektörünün geride kalan altı aylık dönemine ait değerlendirmelerde bulunurken tasarruf ve araç paylaşımı konularına dikkat çekti. Artan kurlar, enflasyon ve faiz oranlarının hem sektör oyuncularını hem de bireyleri tasarrufa yönlendirdiğini belirten İnan Ekici, “Bu gelişmeler araç filosu bulunan şirketlerin en önemli tedarikçisi konumundaki operasyonel kiralama sektörünün bir miktar küçülmesine neden oldu. Operasyonel kiralama sektörü 2019 yılının ilk çeyreğinde 2018’in sonuna göre yüzde 5.7 küçüldü” dedi. Sektörün bu yılki faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürebilmesi için vergi oranlarında düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Ekici, “Araç kiralama şirketlerinin aktifinde bulunan binek otomobillerin satışında uygulanan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 1’e indirilmesine yönelik bir düzenleme yapılması, sektörümüzün finansal sıkıntılarına ve likiditasyon sorunlarına karşı ciddi bir teşvik olacaktır. Söz konusu düzenlemenin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Operasyonel kiralama sektörü KDV indirimi bekliyor!

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyonel kiralama sektörünün geride kalan altı aylık dönemine ait değerlendirmelerde bulunurken tasarruf ve araç paylaşımı konularına dikkat çekti. Artan kurlar, enflasyon ve faiz oranlarının hem sektör oyuncularını hem de bireyleri tasarrufa yönlendirdiğini belirten İnan Ekici, “Bu gelişmeler araç filosu bulunan şirketlerin en önemli tedarikçisi konumundaki operasyonel kiralama sektörünün bir miktar küçülmesine neden oldu. Operasyonel kiralama sektörü 2019 yılının ilk çeyreğinde 2018’in sonuna göre yüzde 5.7 küçüldü” dedi. Sektörün bu yılki faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürebilmesi için vergi oranlarında düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Ekici, “Araç kiralama şirketlerinin aktifinde bulunan binek otomobillerin satışında uygulanan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 1’e indirilmesine yönelik bir düzenleme yapılması, sektörümüzün finansal sıkıntılarına ve likiditasyon sorunlarına karşı ciddi bir teşvik olacaktır. Söz konusu düzenlemenin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:34
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Operasyonel kiralama sektörü KDV indirimi bekliyor!

Türkiye operasyonel araç kiralama sektörü, 2019  yılının ilk yarısını döviz kurları, enflasyon ve faizlerde yaşanan artışın etkisiyle daralarak geçirdi. Yaz aylarına girilmesiyle günlük kiralama alanında hareketlilik yaşansa da sektör, geçtiğimiz yıllarla karşılaştırıldığında yaz sezonu performansının beklentilerin aşağısında kalmasını bekliyor. Bu kapsamda, yılın geride kalan altı ayını ve kiralama sektörünün gündemindeki konuları değerlendiren Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Bazı şirketler faaliyetlerini sürdürmek için tasarrufa gitme yönünde adımlar attılar. Bu gelişmeler araç filosu bulunan şirketlerin en önemli tedarikçisi konumundaki operasyonel kiralama sektörünün bir miktar küçülmesine neden oldu. Operasyonel kiralama sektörü 2019 yılının ilk çeyreğinde 2018’in sonuna göre yüzde 5.7 küçüldü” ifadelerini kullandı.

“KDV oranındaki düzenleme otomotiv pazarını da canlandırır”

Sektörün bu yılki faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürebilmesi için vergi oranlarında düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “Araç kiralama şirketlerinin aktifinde bulunan ve en az iki sene aktifte tutulmuş olan binek otomobillerin satışında uygulanan yüzde 18’lik KDV oranının, yüzde 1’e indirilmesine yönelik bir düzenleme yapılması, sektörümüzün finansal sıkıntılarına ve likiditasyon sorunlarına karşı ciddi bir teşvik olacaktır. Bu düzenlemeyle, aynı zamanda kullanılmış araç parkının yenilenmesi için fırsat yaratarak otomotiv sektörüne, sektörümüzden gelen talebi de canlandıracaktır. Söz konusu düzenlemenin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşmelerimizi titizlikle sürdürüyoruz” bilgisini verdi.

“Kısa dönem araç kiralama sektörü umduğunu bulamayabilir”

Yaz döneminin başlaması ile bayram tatilinin de aynı döneme rastlamasının kısa dönem araç kiralama sektörüne bir nebze nefes aldırdığını belirten TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “Ancak birçok sektörde olduğu gibi kısa dönem araç kiralama sektörü de ekonomik daralmanın etkilerini içinde bulunduğumuz dönemde hisseder oldu. 2019 yılının ilk yarısında havayolu taşımacılığında iç hat yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 azaldı. 2018 yılının ilk yarısında 56 milyon 380 bin olan iç hat yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde, kesin olmayan verilere göre 49 milyon 465 bine kadar düştü. Maalesef bu gelişme, kısa dönem kiralama sektörünü de olumsuz etkiledi. Artan araç fiyatları, yüksek fonlama ve işletme maliyetleri, bireylerin içinde bulunduğumuz dönemde tasarrufu daha ön plana çıkaran yaklaşımları gibi nedenlerden ötürü kısa dönem araç kiralama sektörü içinde bulunduğumuz dönemde umduğu performansı sergileyemeyecek gibi görünüyor” dedi.

2025 yılında 20 milyon kişi aracını paylaşacak!

Rekabetçi ekonomik koşullar sonucunda tasarruf ve paylaşım ekonomisi kavramlarının hem sektör oyuncuları hem de bireyler arasında giderek popülerleştiğini belirten İnan Ekici sözlerini şu  şekilde sürdürdü: “Örneklerine giderek daha sık rastlamaya başladığımız saatlik kiralama hizmeti, Türkiye’de de kısa dönem araç kiralama hizmetleri arasında bir seçenek olarak yer almaya başladı. Müşteri tarafında paylaşım ekonomisinde büyümeyi destekleyen ana unsur ise ‘tasarruf’ kavramı oldu. Bu noktadan hareketle, görünen o ki araç paylaşım sektörünü 10 seneden kısa bir sürede 5 kat gibi inanılmaz bir büyüme bekliyor. Küresel rakamlara bakarsak 2015 yılında 4,8 milyon üye, 102 bin araç olan araç paylaşım pazarının; 2025 yılında 20 milyon üye ve 500 bin araca çıkacağı tahmin ediliyor.”

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