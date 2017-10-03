Opel X Ailesi Genişliyor

Frankfurt’ta gerçekleştirilen lansman etkinliğinde soruları yanıtlayan Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: “Avrupa genelinde Kompakt sınıfta SUV’lerin payı 2010’da yüzde 7’lerden günümüzde yüzde 20’lere yükseldi. Ülkemizde de yoğun ilgi gören bu segmente yeni Grandland X ile iddialı bir giriş yapacağız. 2017’nin son iki ayında bize tahsis edilen bin adet aracımız bulunuyor, yıl sonu gelmeden bu araçların tümünü satacağımızı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Güvenli Sürüş Keyfi: Motor Seçenekleri, IntelliGrip ve Ultra Modern Sürüş Destek Sistemleri

Opel Grandland X canlı ve verimli motorları ile sürüş keyfi konusunda iddialı. İlk aşamada bir benzinli ve bir dizel motor seçeneği bulunacak. Her iki motor da gelişmiş 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile geliyor ve Start/Stop özelliğini standart olacak sunuyor. Tüm seçenekler ülkemizde de sunulacak:

• 1.2 Turbo Benzinli motor 130 hp güç üretiyor ve 1,750 devirde 230 Nm tork sunuyor (şehir içi 6.4-6.0 l/100 km, şehir dışı 4.9-4.5 l/100 km, ortalama 5.5-5.1 l/100 km, 127-117 g/km CO2)

• 1.6 Dizel motor ise 120 hp güç üretiyor ve 1,750 devirde 300 Nm tork sunuyor (şehir içi 5.1-4.7 l/100 km, şehir dışı 4.2-3.5 l/100 km, ortalama 4.6-4.0 l/100 km, 118-104 g/km CO2)

• Daha da fazla güç isteyen müşteriler için önümüzdeki dönemde Opel 2.0 dizel seçeneğini de sunacak, bu motor yeni sekiz ileri otomatik şanzıman ile gelecek

• Gelecekte Plug in Hybrid versiyonu da pazara sunulacak bu versiyon dört çeker seçeneğini de kapsayacak

Grandland X tüm yol koşullarında güvenli sürüş vaat ediyor. Opsiyonel olarak sunulan elektronik IntelliGrip Çekiş Sistemi ile bu güvenliği daha da artırmak mümkün. Sürücü sistemi kullanarak beş farklı sürüş modu arasından tercih yapabiliyor. Sonrasında sistem, otomatik olarak ön tekerleklere tork dağılımını, vites değişim noktalarını ve gaz tepkisini koşulların gerektirdiği şekilde otomatik ayarlıyor. Böylece Grandland X kar, kum, çamur ya da ıslak zemin gibi zor koşullarda dahi etkili yol tutuşu sağlıyor.

Ayrıca Grandland X yolculuğu daha konforlu ve güvenli hale getirmek için de gerekli ultra modern destek sistemlerine de sahip. Yaya tespit ve acil fren destekli ön çarpışma uyarı sistemi, Sürücü yorgunluk tespit sistemi, Gelişmiş park desteği bu özelliklerden sadece birkaçı. Opsiyonel olarak sunulacak Otomatik Cruise Control sistemi ise seçilen hızda önde seyreden otomobille belirlenen mesafeyi koruyabiliyor ve gerek olduğunda aracı tümüyle durdurup tekrar hareket edebiliyor. Üstün güvenlik sistemleri sayesinde Grandland X Euro NCAP’ten de beş yıldız almayı başardı.

Opel, aydınlatma teknolojilerindeki lider konumunu Grandland X ile perçinlemeyi sürdürüyor. Alman otomobil üreticisinin bu modelde sunacağı AFL LED farlar seyredilen yolun ve çevrenin durumunu tespit edip bünyesinde barındırdığı aydınlatma modlarından en uygununu seçiyor. Böylece her koşulda sürücüsüne optimal aydınlatma sunuyor.

Sportif, Zarif ve Rahat: Modern Bir SUV Böyle Görünmeli

Canlı sürüş performansına ek olarak Grandland X’in zarif tasarımı yüksek kaliteli ve ferah iç mekanı ve sunduğu bilgi-eğlence teknolojileri genel havaya önemli katkılarda bulunuyor.

4.477 mm uzunluğa, 1.856 mm genişliğe ve 1.609 mm yüksekliğe sahip Grandland X havalı ve her yönüyle sportif bir görünüm sergiliyor. Ön tarafta sergilediği opel logosunu saran krom parçalar ince çift kanat gündüz LED farlarına doğru uzanıyor ve görsel olarak yeni modeli daha da geniş gösteriyor.

Markanın “Heykelsi Tasarım Alman Mühendisliği ile Buluştu” şeklinde özetlediği tasarım felsefesini yansıtan Grandland X’in alt kısmındaki SUV tipi kaplamaları off-road yeteneğine de vurgu yapıyor. Aracın yan tarafındaki diğer Opel’lerde de görmeye alışık olduğumuz keskin bıçak hatları Grandland X’in bir Opel olduğunu net şekilde vurguluyor. Opsiyonel olarak sunulan siyah tavan ise müşterilere aracını kişiselleştirme imkanı veriyor. Arka tarafta ise, geniş duruş, gümüş rengi korumalar ve ince LED stop lambalarıile yeni modelin sportif ve kaslı görünümüne katkı sağlıyor.

Yüksek kalite iç mekanda da kendini gösteriyor. Gösterge paneli ve dokunmatik ekranlı orta konsol yatay olarak ve sürücüye doğru konumlanmış. Orta konsol üç ana yatay bölüme ayrılmış durumda. Bu bölgeler bilgi-eğlence sistemine, klima kontrollerine ve şasi özelliklerine kolay erişim sağlıyor. İç mekanda kullanılan yüksek malzeme kalitesi sayesinde Grandland X ile yolculuk edenler kendilerini iyi hissediyorlar. Opsiyonel olarak sunulan panoramik sunroof ise iç mekanı daha da aydınlık olmasına katkı sağlıyor. Ön ve arka koltuk ve direksiyon simidi ısıtmanın yanı sıra, bir Opel’den beklenecek şekilde AGR sertifikalı ortopedik koltuklar Grandland X’te de bulunuyor.

2.675 mm’lik aks aralığı sayesinde Opel’in yeni Kompakt SUV’si iç mekanda yolcularına geniş bir iç mekan sunuyor. 514 litre (koltuklar yatırıldığından 1.652 litre) bagaj hacmi ise cömert bir taşıma kapasitesi sağlıyor. Otomatik açılıp kapatılabilen bagaj kapağı ise Grandland X kullanıcılarına bagaj yüklemede öemli bir kolaylık sağlıyor. Sadece bir ayak hareketi ile kapağı-açıp kapamak mümkün.

IntelliLink bilgi-eğlence sistemine Android Auto ve Apple CarPlay aracılığı ile akıllı telefonlarını entegre edebiliyorlar. Ayrıca akıllı telefonları kablosuz sarj etme imkanı da mevcut. Yolculuk yaparken üstün ses kalitesi de talep eden müşteriler, sekiz hoparlör ve bir subwoofer ile gelen Denon premium ses sistemini de opsiyonel olarak alabiliyorlar.

Ülkemizde Kasım ayında satışa sunulacak yeni model, çekici fiyat/performans dengesi sunacak. Ülkemizdeki satış fiyatları pazara giriş yapacağı Kasım ayına yaklaşırken açıklanacak. LED gündüz farları, LED stop lambaları, Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Tespit Sistemi ve Akıllı Cruise Control gibi özellikler giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunulacak.Basın Bülteni