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Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli otomobilini tanıtacak

Alman Otomobil üreticisi Opel, Frankfurt’ta dünyanın ilk elektrikli ralli otomobili Corsa-e’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Opel, 12-22 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan IAA 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda bir ilke imza atacak.

Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli otomobilini tanıtacak

Alman Otomobil üreticisi Opel, Frankfurt’ta dünyanın ilk elektrikli ralli otomobili Corsa-e’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Opel, 12-22 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan IAA 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda bir ilke imza atacak.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:29
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Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli otomobilini tanıtacak

Corsa-e baz alınarak müşteri yarışları için geliştirilen elektrikli ralli otomobili ilk hareket anından itibaren 136 HP (100 kW) güç ve 260 Nm tork üretiyor. Geliştirme süreci Rüsselsheim'de bütün hızıyla devam eden otomobil ile Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli otomobilini sunan üretici olacak. Corsa-e Rally, dünyanın elektrikli otomobillere özel ilk tek marka kupası ADAC Opel e-Ralli’de boy gösterecek.

Opel CEO’su Michael Lohscheller yaptığı değerlendirmede: “Corsa-e çok yönlü bir elektrikli otomobil. Günlük kullanım kadar motorsporları için de uygun özelliklere sahip. Bu özellikler teknik alt yapı olarak seri üretim otomobil kullanmamıza imkan tanıdı. Opel tutkunlarının ralli otomobilimizin performansına hayran kalacağından eminim” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda ADAC Opel Ralli Kupası, 18 ülkeden yaklaşık 100 genç pilot için yarış dünyasına dahil olmasında önemli bir görev üstlenmişti. Opel, 2020/2021 ADAC Opel e-Ralli Kupası’yla da benzer misyonu sürdürmeyi hedefliyor.

Opel Corsa-e Rally Teknik Özellikler

Elektromotor: Senkron
Güç: 100 kW (136 HP)
Tork: 260 Nm
Batarya: Lityum-iyon, 50 kWh
Şanzıman: Önden çekiş ve torsen tipi diferansiyel
Süspansiyon: McPherson tipi ralli süspansiyonu
Jantlar: 7 x 17; ET20
Direksiyon: Elektrikli direksiyon
Frenler: 4 pistonlu fren kaliperi, hava kanallı 332x28 mm çapında ön diskler,
264x12 mm çapında arka diskler, arkada hidrolik ayarlı fren kuvveti,
enerji geri kazanım sistemi ve enerji geri kazanım sistemine uygun hidrolik el freni
Şasi: Hafif yapı komple gövde ve entegre güvenlik kafesi
Motor ve şanzıman için gövde altı koruması
Elektrikli yangın söndürme sistemi, kuru batarya (Motor bölümünde
standart), motor ve bagaj için pratik kilit mekanizması
Elektrikli sistemler: ESP, çekiş kontrol sistemi (TC) ve ABS devre dışı
Veri kaydeden motorsporları göstergesi
Yeni geliştirilen yüksek voltaj (HV) uyarı sistemi
İsteğe bağlı olarak: Yol bilgisayarı ve ilave aydınlatma
Boyutlar: Uzunluk: 4.060 mm
Genişlik: 1.770 mm (seri üretimden 5,0 mm daha geniş)
Yükseklik: 1.440 mm (seri üretimden 5,0 mm daha yüksek)
Dingil mesafesi: 2.540 mm (seri üretimden 2,0 mm daha uzun)
Son Güncelleme: 28.08.2019 15:32
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