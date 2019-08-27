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Opel Combo, yarış pistlerinin de kahramanı!

Opel Combo, Intercity İstanbul Park resmi tur zamanlarında listeye giren ilk hafif ticari araç oldu. Combo 03:00.829’lık tur derecesi ile iddialı binek otomobilleri de geride bırakarak yarış pistinin en hızlı hafif ticarisi ünvanını elde etti.

Opel Combo, yarış pistlerinin de kahramanı!

Opel Combo, Intercity İstanbul Park resmi tur zamanlarında listeye giren ilk hafif ticari araç oldu. Combo 03:00.829’lık tur derecesi ile iddialı binek otomobilleri de geride bırakarak yarış pistinin en hızlı hafif ticarisi ünvanını elde etti.

27 Ağustos 2019 Salı 16:14
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Opel Combo, yarış pistlerinin de kahramanı!

 

Alman otomobil üreticisi Opel, binek otomobil özellikleriyle segmentine güçlü dönüş yapan Combo modeliyle alışılmadık bir girişime imza attı. Combo 1.5 litre 130 hp dizel 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu ile pist zamanlarında iddialı binek otomobilleri de gerisinde bırakarak Intercity istanbul Park’ın en hızlı hafif ticari aracı ünvanını elde etti. Herhangi bir modifiye yapılmamış, fabrika çıkışı Combo elde ettiği derece ile zorlu şartlar altında hız, çeviklik ve yol tutuş konularında üstünlüğünü net şekilde gösterdi.

Combo’nun 1.5 litrelik güçlü ve verimli dizel motoru maksimum gücünü 3.750 devirde sunuyor. 300 Nm tork değerini ise 1.750 gibi düşük bir devirde sağlıyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile birlikte Combo 184 km/saat maksimum hıza ulaşabiliyor. Combo, yüksek performansının yanı sıra yakıt verimliliği de dikkat çekiyor. Opel’in performanslı hafif ticarisinin 100 km’de ortalama tüketimi sadece 4.3 litre.

Yeni Opel Combo’nun sadece sunduğu teknolojik özelliklerle değil performansıyla da binek araçlarla yakınlık gösterdiğini belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Çağrı Öztaş, “Combo’yu tam da bu nedenle Her Günün Kahramanı olarak tanımlıyoruz. Bu modelimizle Opel severlerin gerek iş hayatında, gerek özel seyahatlerinde tüm ihtiyaçlarını kusursuz olarak karşılıyoruz. Buna gerekli güvenlik önlemleri altında hız tutkusunu yaşamak da dahil” dedi.

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