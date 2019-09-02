OİB, Türk otomotiv sektöründeki yenilikleri Rusya’da tanıttı

Rusya’ya yönelik 1,2 milyar dolara ulaşan otomotiv ihracatında bir dönem gerileme yaşansa da son iki yıldır yeniden artışa geçildiğini belirten Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, “2019 yılında Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatının 500 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, en önemli ticari partnerlerinden olan Rusya ile iş birliği fırsatlarını geliştirmek ve ihracata ivme kazandırmak için 26-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen MIMS Automechanika Moskova Fuarı’na katıldı. Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen milli katılım organizasyonuyla otomotiv sektörünün önde gelen 52 Türk firması fuarda yer aldı.

Dünya otomotiv endüstrisinin en önemli fuarları arasında gösterilen MIMS Automechanika Moskova Fuarına katılan Türk firmaları, otomotiv yan sanayi ürünlerinden ticari araçlara, iç dizayndan güvenlik ekipmanlarına, motor aksamı ve parçalarından ses sistemleri ve telekomünikasyona kadar birçok ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı buldu.

Ayrıca fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Uluslararası Moskova Otomotiv Forumu etkinlikleri (IMAF) kapsamında OİB milli katılımı ile fuarda yer alan Ditaş, Tirsan Kardan, Sab Otomotiv, Standart Yay, Yenmak ve Hattat Otomotiv firmaları, ikili iş görüşmeleri yaptı. Katılımcı Türk firmaları hem Rus alıcılarla hem de dünyanın dört bir yanından fuara katılan sektör temsilcileri ile bir araya gelerek yeni ticari bağlantıların oluşmasına imkan buldu.

Rusya’ya ihracatta 500 milyon doların üzerine çıkılacak

IMAF etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Rus Otomotiv Endüstrisinin Geleceği” başlıklı panelde konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, yıllardır milli katılım organizasyonu ile yer aldıkları MIMS Moskova Fuarı’nın en önemli fuar organizasyonları arasında yer aldığını söyledi.

Fuara bu yıl 52 Türk firması ile katıldıklarını belirten Sabuncu, “Önümüzdeki yıl bu rakamın üzerine çıkarak rekor bir katılıma ulaşacağımıza inanıyoruz. Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi neticesinde iki ülke arasındaki karşılıklı ticarette de artış yaşanıyor. İki ülke arasında ticaret hacmi bugün 26 milyar dolar iken bu rakamın 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bildiğiniz gibi bu durum en son yapılan Liderler Zirvesi’nde de iki ülke lideri tarafından dile getirildi” diye konuştu.

Otomotiv endüstrisinin hem Rusya hem de Türkiye için kritik sektörlerin başında yer aldığını ve bu sebeple de Rusya ile karşılıklı birçok potansiyel iş birliği alanları olduğunu vurgulayan Sabuncu, “OİB olarak biz, bu iş birliklerini oluşturmak ve geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha önce 1,2 milyar dolara ulaşan ülkemizin Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatı, bir dönem gerileme yaşasa da son iki yıldır yeniden artışa geçmiş durumda. 2019 yılında Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya’ya ihracatta otomotiv yan sanayi ilk sırada

Rusya’nın yaklaşık yüzde 90’ını binek otomobillerin oluşturduğu ve 2014 yılına kadarki geçmiş üç yılda 3 milyon adet civarında seyreden motorlu araçlar pazarı bulunuyor. Rusya’ya Türkiye’nin yaptığı otomotiv ihracatı da 2011 yılında 927 milyon dolar, 2012 yılında 940 milyon dolar, 2013 yılında 1 milyar 160 milyon dolar oldu. Böylece Rusya, otomotiv sektöründe en fazla ihracat yapılan 5’inci ülke konumuna yükseldi. Rusya’ya yaptığı otomotiv ihracatında 2014-2016 yılları arasında Rusya pazarında yaşanan daralmadan dolayı gerileme gözlense de 2017 yılında ihracat yüzde 38 artışla 328 milyon dolar, 2018 yılında da 454 milyon dolara yükseldi.

Rusya’ya yapılan ihracatta mal grupları bazında otomotiv yan sanayi ürünleri ilk sırada yer alırken, ana sanayinde de sırasıyla binek otomobiller, otobüs minibüs midibüsler, özel amaçlı motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve çekiciler en fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında yer aldı.

(Soldan sağa) Moskova Ticaret Baş Müşaviri Feridun Başer, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Öztürk ve Gümrük Müşaviri Serkan Ayyıldız.