NUMARINE 45XP MODELİNİN LANSMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’nin lider motor yat üreticisi Numarine,sektörün ilk TURQUALITY® Marka Programına kabul edilen markası olarak en yeni modeli 45XP modelinin Dünya lansmanını, Türk denizcilik sektörünün en prestijli organizasyonu olan CNR Avrasya Boat Show’da gerçekleştirdi.

Numarine’nin yeni modeli Numarine 45XP fuarın en lüks ve konforlu motoryatı ve en pahalı yerli üretimlerinden biri olarak büyük dikkat çekti.

Kurulduğu ilk günden itibaren, Türkiye’de yatçılık sektörünün standartlarını değiştiren ve kendisi ile birlikte Türk tekneciliğini ileriye taşımayı kendine misyon edinen Numarine markası, hem TURQUALITY® Marka Programına kabul edilen ilk Türk tekne markası hem de fuarda tanıtılan en büyük yerli üretim yatı olan “Numarine” 45XP’nin dünya lansmanını yaparak yine bir ilke imza attı.

Sektöründe TURQUALITY® Marka Programına kabul edilen ilk marka olarak Numarine bundan sonra Devletimizin desteği ile yabancı rakipleri ile aynı imkanlara sahip olma yolunda da büyük bir adım atmış oldu.

Yeni Numarine 45XP ile Dünya Artık Daha Küçük…

Yüksek performans motoryat üreticisi Numarine, süper yat sektörüne daha derinden birdalış yaptı ve yeni 45XP’nin tasarım ve mühendisliği tamamlandı. Mevcut serinin 26XP ve 32XP güncel modelleriyle aynı DNA'yı taşıyan, ancak daha büyük ölçekte olan Numarine XP Series'in gelecekteki amiral gemisi olacak 45XP inşa edilmeye hazır.

Dünyanın her yerine, en yüksek konfor ve lüks götürmek için tasarlanan tamamen-yeni Numarine 45XP ile dünya artık daha küçük bir yer haline gelecek. Uzun menzilli seyirlerde, normlardan uzaklaşan 45XP, çarpıcı estetiği ile eşsiz okyanus performansını, dünyanın en zorlu sularında en rahat dolaşma kabiliyetiyle birleştiriyor.

Çok uzun bir süre kendi kendine yetebilecek kadar güçlü ekipmanlar ile donatılan, Numarine 45XP, kural kitabını baştan yazarak yolculuk yapmaktan, varış noktasına varmaya kadar zevk alan maceracı yat severler için yepyeni bir olasılıklar dünyası oluşturuyor. Teknenin burun kısmında bulunan kendine özgü bir tasarımla hazırlanan havuzu da dikkat çekiyor.

İlk yıllarda üretilen iki modelden onbir modele çıkan ürün gamı, Brezilya’dan Amerika’ya, Hong Kong’dan Sydney'e dünyanın her denizinde yüzen yaklaşık 150 adet yatı ile Numarine Türk tekneciliğinin en önemli yüzü olmuştur. Özellikle son beş yıldır gerçekleşen yeni modellerin tasarımı, üretimi ve yapılan yatırım hamleleri ile tüm dünyanın dikkatini çeken bir Türk Markası olan Numarine, Ömer Malaz liderliğinde çalışmalarına devam etmekte ve Türk Tekneciliğini Avrupa’nın en bilinen ilk beş markasından biri haline getirme amacını gerçekleştirmek için durmadan çalışmaktadır.

Tamamen Türk sermayesi ve işçiliği ile üretilen ve Karina Marine Group'un temsil ettiği Numarine, motoryat grubunu genişletmeye devam ediyor.