NISSAN’ın Yeni Global Marka Elçileri

Dünyanın en heyecan verici ve en çok izleyicisine sahip spor etkinlikleri arasında yer alan UEFA Champions League aracılığıyla futbolseverlerin hayatına yenilik ve heyecan katan NISSAN’ın yeni marka elçileri, “Heyecan Mühendisliği”nin görünen yüzü olacak.

“Inovation That Excites” sloganıyla çalışmalarının odağına inovasyon ve heyecanı koyan NISSAN, ikonik Nissan GT-R'dan dünyanın en çok satan %100 elektrikli aracı Nissan LEAF'e kadar birçok modeliyle, dünyanın en heyecan verici spor etkinlikleri ve sporcularının bir kısmıyla ortaklık yapıyor. UEFA Champions League ortaklığıyla inovasyonu ve heyecanı herkese sunmaya çaba gösteren NISSAN, 2019/20 sezonu sonuna kadar Eden Hazard, Philippe Coutinho ve Lieke Martens ile marka elçiliği iş birliği yapacak.

Yeni marka elçilerini tanıtan Nissan; inovasyon ve heyecan ilkelerini sergileyen marka elçileriyle önümüzdeki iki sezonda heyecanı en üst seviyede tutacak. Futbol anlayışları, asistleri, hareketleri ve golleriyle milyonlarca futbolseverin hayatına heyecan katan Hazard, Coutinho ve Martens; NISSAN’ın heyecan ve inovasyon değerleriyle eşleşen isimler olarak öne çıkıyor. Bu üç oyuncu yenilikçi, dinamik ve farklı oyun tarzları, sahada sürekli olarak performans göstermeleri ve dünyanın dört bir yanında çok çeşitli yerel, bölgesel ve uluslararası turnuvalarda taraftarları heyecanlandırmaları nedeniyle seçildi.

Yaratıcılığı, hızı ve teknik kabiliyeti ile tanınan Belçikalı Eden Michael Hazard, İngiliz kulübü Chelsea FC’de ve Belçika Milli Takımı’nda orta sahada oynuyor. İspanyol kulübü FC Barcelona’da ve Brezilya Milli Takımı’nda ofansif orta saha olarak oynayan Brezilyalı Philippe Coutinho Correia ise top sürme kabiliyeti, hızı, yaratıcılığı ve çevikliği ile tanıyor.

NISSAN’ın kadın marka elçisi Hollandalı Lieke Martens, şu anda İspanyol FC Barcelona’nın oyuncusu ve hem orta sahada hem de forvet hattında oynayabiliyor. Topu dikine oynaması, mükemmel kontrol ve üstün bitiricilik yetenekleriyle tanınan Martens, 2017 UEFA Kadınlar Futbol Şampiyonası şampiyonluğu, 2017 UEFA Kadınlar Futbol Şampiyonası en değerli oyuncusu, 2017 FIFA Dünyada Yılın En İyi Kadın Futbolcusu Ödülü ve 2017 UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödüllerine sahip.

Hazard, Coutinho ve Martens, NISSAN’ın yeni #InnovateYourGame kampanyasını kapsayarak futbol ortaklıklarını harekete geçirme ve genişletme konusunda önemli bir rol oynayacak. Spor ortaklıklarıyla markanın global gücünü ve değerini artıran NISSAN’ın tutkulu taraftarlara sahip önemli spor dallarıyla olan iş birlikleri, heyecan verici ve yenilikçi bir marka olarak itibarını artırmaya büyük katkı sunuyor. NISSAN, sponsorluklarının da katkısıyla 2015 yılında 49. sırada yer aldığı Interbrand’in En İyi Global Markalar araştırmasında, geçen yıl 39.’luğa yükselmişti.