NISSAN’dan Ekim ayında sıfır faiz

Türkiye’deki 25. Yılını kutlayan NISSAN, 31 ekime kadar geçerli olacak kampanyasıyla araç sahibi olmak isteyenlere indirimli fiyat ve finansman desteği sağlıyor. Tüm modellerde faiz oranını “%0” olarak belirleyen NISSAN, 70 bin TL’ye varan kredi tutarları için 15 aya varan vade imkanı sunuyor.

Segmentinin yaratıcısı ve 2007-2017 yılları arasında Türkiye’nin en çok satan SUV modeli NISSAN QASHQAI, otomatik vites seçeneğinde 134 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken aynı zamanda 50 bin TL’ye sıfır faiz imkanıyla 14 ay vadeli finansman desteği ile alıcılarını bekliyor. Ayrıca QASHQAI’nin Visia versiyonları 10'' dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediyeli olarak sunuluyor.

SUV’un öncüsü NISSAN’ın bir diğer lider SUV modeli X-TRAIL ise %0 faizli ve 14 ay vadeli 70 bin TL finansman desteği ile satışta. Ayrıca, sınırlı sayıda Nissan X-Trail 1.6 Dizel Otomatik Platinum, bej iç döşeme seçeneği ile birlikte Ekim ayında 245 bin 900 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Sunroof’lu Dizel Juke 106 Bin 500 TL’den Başlayan Fiyatlarla

NISSAN SUV ailesinin genç ve dinamik üyesi JUKE’un sunroof’lu dizel versiyonu hurda teşvikiyle birlikte 106 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 40 bin TL’ye varan ve 14 ay vadeli, %0 faizli finansman desteği ile SUV sınıfına geçmek isteyenleri bekliyor. Ayrıca, tüm JUKE’larda 8'' dokunmatik ekranlı multimedya sistemi hediye.

Nissan'ın vazgeçilmez şehir otomobili MICRA’lar, otomatik vitesli versiyonlarda hurda teşvikli olarak 68 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ve 30 Bin TL için 14 ay %0 faiz fırsatı ile Nissan Yetkili Satıcıları’nda alıcılarını bekliyor.

Navara Ekim ayında fırsatlarla öne geçiyor!

Konforu, gücü ve taşıma kapasitesiyle dikkat çeken NISSAN’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA, Ekim ayı boyunca 125 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara ek olarak, 50 Bin TL için 15 ay %0 faiz avantajı ile satışta olacak. Nissan Intelligent Mobility teknolojileriyle SUV konforu ve güçlü sürüş deneyimini birlikte sağlayan Navara, Ekim ayına özel avantajlı fiyat ve finansman seçenekleri ile sunuluyor.