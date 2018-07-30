Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
95585
ALTIN
191.795
DOLAR
4.8870
STERLİN
6.4048
EURO
5.6932

NISSAN’dan 50. yıla özel GT-R

NISSAN’ın efsane spor otomobili GT-R’ın 50. Yılına özel versiyonu, motor sporlarının en ünlü sahnelerinden biri olan Goodwood Festivali’nde tanıtıldı. Yeni tasarımıyla dikkat çeken GT-R50 720 HP gücündeki GT-R50, NISSAN ve Italdesign'ın 50. yıl dönümleri kapsamında özel olarak tasarlandı.

NISSAN’dan 50. yıla özel GT-R

NISSAN’ın efsane spor otomobili GT-R’ın 50. Yılına özel versiyonu, motor sporlarının en ünlü sahnelerinden biri olan Goodwood Festivali’nde tanıtıldı. Yeni tasarımıyla dikkat çeken GT-R50 720 HP gücündeki GT-R50, NISSAN ve Italdesign'ın 50. yıl dönümleri kapsamında özel olarak tasarlandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:26
6517 Okunma
NISSAN’dan 50. yıla özel GT-R

Japon otomotiv devi NISSAN, efsaneleşen spor otomobili GT-R’ın 50. yılına özel versiyonunu tanıttı. GT-R50 by Italdesign adıyla tanıtılan model, NISSAN'ın en yeni GT-R NISMO modelini temel alıyor. Italdesign kalitesiyle ve el işçiliğiyle sınırlı sayıda üretilecek olan GT-R50, İngiltere’de düzenlenen dünyanın en ünlü hız festivallerinden biri olan Goodwood’da sahneye çıktı.

NISSAN’nın GT3 sınıfındaki fabrika yarış pilotları Lucas Ordóñez ve Alex Buncombe, motor sporlarının en ünlü etkinliklerinden biri olan Goodwood Hız Festivali’nde NISSAN GT-R50 by Italdesign‘ı ilk kez piste çıkaran isimler oldu. Ordóñez ve Buncombe, GTR50 prototipini İngiltere’nin West Sussex şehrinde bulunan Goodwood House bölgesindeki 1.86 km’lik tepeye sürdü.

NISSAN Global Tasarımdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alfonso Albaisa yapmış olduğu değerlendirmede: “Goodwood Hız Festivali, müşterilerimizin hayallerine ilham veren 50 yılın gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden, güç ve sanatı mükemmel bir şekilde harmanlayan bir ortam ve Nissan GT-R50 by Italdesign gibi etkileyici bir otomobilin yeteneklerini sergilemek için de ideal bir yer” dedi ve ekledi: “Tıpkı prototipin kendisi gibi, Goodwood da; tasarım, performans, hoşgörü, gelenek ve geleceğe yönelik otomotiv yaratıcılığı gibi değerleri bünyesinde barındırıyor. İnsanları hayal etmeye ve daha da büyük hayaller kurmaya yöneltecek böylesine benzersiz bir aracı sergilemek için mükemmel bir ortam.”

Etkileyici tasarım ve yüksek performans

GT-R50, yeni etkileyici tasarımı, iç ve dış hatlarıyla dikkat çekerken sunduğu performans ile de öne çıkıyor. Standart versiyona göre 120 HP daha güçlü olan son derece yüksek performanslı bir güç paketi dışında söz konusu performansı yola etkin bir şekilde aktaracak güçlendirilmiş şasi ve aktarma organları yeni görünümü tamamlıyor.

Motor kaputu üzerindeki güç olukları, iyice gerilmiş olan LED farlar, alçaltılmış bir tavan çizgisi ve ön tekerleklerin arkasındaki "samuray bıçağı" şeklindeki hava çıkışları karakteristik tasarım detayları olarak öne çıkıyor. İki adet dikme üzerine monte edilen heybetli ayarlanabilir arka spoyler genel görünümü destekliyor.

NISSAN GT-R50 by Italdesign, kabin içerisinde de modern, yüksek performanslı safkan bir sporcuyu yansıtıyor. Orta konsol, gösterge paneli ve kapı döşemeleri boyunca iki farklı karbon fiber yüzey uzanıyor. Koltuklarda siyah Alcantara® ve ince siyah İtalyan deri bir arada kullanılıyor. Altın renkli detaylar dış tasarımdaki uygulamayı iç mekana yansıtıyor.

NISSAN'ın köklü GT3 yarış deneyiminden yararlanan NISMO ekibi tarafından el yapımı olarak üretilen 3,8 litre hacimli V6 VR38DETT motoru geliştirildi. Motor 720 HP güç ve 780 Nm tork kullanıma sunuyor. Elden geçirilen Bilstein marka süspansiyon sistemi ve güçlendirilen Brembo imzalı fren sistemi artan gücü dizginlemeye yardımcı oluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Renault Grubu’ndan yılın ilk yarısında rekor faaliyet karlılığı
Renault Grubu’ndan yılın ilk yarısında rekor faaliyet karlılığı
Mercedes-Benz X-Class ile şehir festivallerine yolculuk başlıyor!
Mercedes-Benz X-Class ile şehir festivallerine yolculuk başlıyor!
DS AUTOMOBİLES & TECHEETAH İŞBİRLİĞİ
DS AUTOMOBİLES & TECHEETAH İŞBİRLİĞİ
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim