Nissan Türkiye'de görev değişiklikleri

Sinan ÖZKÖK, NISSAN Hindistan Başkanlığı’na atandı

NISSAN, 2015 yılından bu yana NISSAN Otomotiv A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Sinan ÖZKÖK’ü, 10 Haziran 2019 itibariyle NISSAN’ın Hindistan operasyonlarından sorumlu Başkan olarak atadığını açıkladı.

Hindistan’ın Gurgaon şehrinde bulunan NISSAN Motor India Private Ltd. şirketinde görev yapacak olan Sinan ÖZKÖK, Hindistan’da NISSAN ve Datsun markaları için Satış ve Pazarlama, Ar-Ge ve Üretimi kapsayan tüm fonksiyonlardan sorumlu olacak. Hindistan, 4 milyon adetten fazla sektör hacmi ile Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinin en büyük pazarı. Renault ortaklığındaki İttifak ile birlikte, NISSAN’ın Hindistan’da ayrıca yıllık 480 bin otomobil kapasiteli bir de fabrikası bulunuyor.

Otomotiv sektöründe 26 yıllık deneyimi ile Sinan ÖZKÖK, NISSAN’ın Türkiye’deki pazar payında dikkat çeken bir artış gerçekleştirmişti.

Kariyerine 1993 yılında Renault’da başlayan Sinan ÖZKÖK, devamında Pazarlama, Distribütör Ağı Yönetimi, Perakende Operasyonları ve Satış alanlarında üst düzey pozisyonlarda görev yaparken, 2015 yılında NISSAN’a katıldı.

NISSAN Afrika, Ortadoğu ve Hindistan bölgesi Başkanı Peyman KARGAR, “Sinan ÖZKÖK’ün NISSAN’ın Hindistan’daki çalışmalarını ileriye taşıyacağı için mutluyum. Sinan ÖZKÖK uzun yıllar boyunca sektördeki geniş deneyiminin yanı sıra, NISSAN Türkiye’nin pazar payını artırırken gösterdiği performansı ile de ön plana çıkıyor.” dedi.

NISSAN Türkiye Genel Müdürlüğü’nden, NISSAN Hindistan Başkanlığı görevine atanan Sinan ÖZKÖK ise, “Dünyadaki otomotiv pazarları arasında en dinamik ve en önemli pazarlardan birinde çalışmayı dört gözle bekliyorum. NISSAN ve Datsun, müşterilerimiz için geniş ve ilgi çekici bir seri sunuyor ve her iki markanın Hindistan’daki tüm potansiyelini geliştirmek için çalışacağım.” dedi.

Yeni Genel Müdür Emre Doğueri oldu

NISSAN, 10 Haziran 2019 itibariyle Türkiye’deki satış operasyonlarını gerçekleştiren NISSAN Otomotiv A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Emre DOĞUERİ’yi atadığını açıkladı. İstanbul’da görev yapacak olan DOĞUERİ, NISSAN’ın Türkiye’deki operasyonlarının yanı sıra, Kuzey Afrika ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinden sorumlu olacak.

Emre DOĞUERİ, görevi Sinan ÖZKÖK’ten devralırken, ÖZKÖK ise Hindistan operasyonlarını yürütmek üzere NISSAN Başkanlığı’na atandı. Hindistan, 4 milyon adetten fazla sektör hacmi ile Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinin en büyük pazarı. Renault ortaklığındaki İttifak ile birlikte, NISSAN’ın Hindistan’da ayrıca yıllık 480 bin otomobil kapasiteli bir de fabrikası bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türkiye’de NISSAN’a liderlik eden Sinan ÖZKÖK, pazarda güçlü bir büyüme gerçekleştirmişti. NISSAN’ın SUV modelleri olan Qashqai ve X-Trail, halen Türkiye’de segment liderliğini elinde bulunduruyor.

Otomotiv sektöründe başarılı geçmişi ile Türkiye, Fransa, Cezayir ve Suudi Arabistan’da 20 yıllık bir deneyime sahip olan NISSAN Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Emre DOĞUERİ ise son olarak Citroen Türkiye’nin ülke operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Türkiye’nin, NISSAN için önemli bir market olduğunu ve 2022’ye kadar Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde iki kat büyüme planlarında kilit bir rol oynayacağını belirten NISSAN Afrika, Ortadoğu ve Hindistan bölgesi Başkanı Peyman KARGAR ayrıca, “Son mali yılda, pazar payımız rekor seviyeye ulaştı ve Qashqai ve X-Trail modellerimiz Türkiye’nin favori SUV modelleri. İlerleyen dönemde de büyüme hedeflerimiz devam edecek.” şeklinde konuştu.

Sinan ÖZKÖK, 2017’den bu yana Hindistan operasyonlarını Başkan seviyesinde yürüten Thomas KUEHL’in yerine atandı.