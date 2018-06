NISSAN, “Sürdürülebilirlik 2022” planını açıkladı

NISSAN Motor Co, Ltd, şirketin sürdürülebilir bir yaşam için çevresel etkilerini azaltmayı hedefleyen ve yönetimde çeşitlilik ile dahil olma konularına odaklanarak yönetimi geliştirecek olan “NISSAN Sürdürülebilirlik 2022” planını tanıttı. NISSAN’ın ilk kez duyurduğu ve 3 aşaması bulunan sürdürülebilirlik planı daha önce açıklanan “NISSAN M.O.V.E. to 2022” ile birlikte yürütülecek.