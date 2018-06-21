NISSAN, “Sürdürülebilirlik 2022” planını açıkladı

NISSAN, yeni stratejisiyle çevresel, sosyal ve yönetimsel faaliyetlerini tek bir yaklaşımla bir araya getirecek. Plan, şirketin 2001 yılında devreye aldığı ve 2050 yılına kadar devam edecek olan uzun vadeli NISSAN Yeşil Programı tarafından desteklenecek. NISSAN Sürdürülebilirlik 2022, şirketin bu hedeflere ulaşma yolunda ilerlemesini sağlarken eşzamanlı olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını ve yönetimde çeşitlilik ile dahil olma konularına odaklanarak yönetim faaliyetlerini de güçlendirmeyi hedefliyor. “NISSAN Sürdürülebilirlik 2022, istikrarlı bir büyüme sağlamayı ve otomotiv endüstrisinin teknoloji evrimine öncülük etmeyi amaçlayan orta vadeli hedeflerimizle tamamen örtüşüyor” diyerek değerlendirmesine başlayan NISSAN Sürdürülebilirlikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hitoshi Kawaguchi sözlerini: “Sürdürülebilir mobilitenin sıfır emisyonlu ve sıfır ölümlü bir dünyaya ulaşmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu plan, gerçekten farklı ve kapsamı geniş bir şirket olma çabalarımızı daha da güçlendirecek ve katkıda bulunacak.” şeklinde devam ettirdi.

NISSAN artık daha çevreci

NISSAN Yeşil Programı'nın dördüncü nesli olan NISSAN Sürdürülebilirlik 2022’nin çevre konusunda kilit unsurlarını iklim değişikliği, kaynak bağımlılığı, hava kalitesi ve su kıtlığı konuları oluşturuyor. Dünya elektrikli araç pazarı lideri NISSAN, büyüyen elektrikli araç pazarıyla CO2 emisyon salınımını 2022'ye kadar (2000 yılına kıyasla) %40 azaltmayı hedefliyor. 2022 yılına kadar NESCO (NISSAN Enerji Tasarruf İşbirliği) faaliyetleri ile 2005 seviyeleri ile kıyaslandığında üretim ve kurumsal faaliyetlerden kaynaklanan CO 2 emisyonunun %30 oranında azaltılması, elektrikli araçlarda kullanılan geri dönüştürülmüş ve ekonomiye yeniden kazandırılmış lityum-iyon pillerin kullanımıyla yeni malzeme kullanımının yüzde 70'e kadar azaltılması hedefleniyor. Ayrıca araç üretim süreçlerinde kullanılan uçucu organik bileşenlerin azaltılması ve araç üretim sürecinde birim başına su tüketiminin 2010 yılına göre %21 azaltılması da diğer hedefleri oluşturuyor. Sürüş güvenliği ve kurumsal hayırseverliği sosyal inisiyatiflerinin ayırt edici özellikleri olarak gören NISSAN, yeni sürdürülebilirlik planını, bu taahhütlere dayandırırken, aynı zamanda yönetimde çeşitliliğe ve dahil olma konularına odaklanacak. NISSAN, araç güvenliğini artırarak, NISSAN modellerinin yer aldığı kazaları azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda NISSAN, ProPILOT otonom sistemlerine sahip 20 modeli 2022 yılı sonuna kadar 20 farklı pazarda satışa sunarak trafik kazalarının oranını düşürecek.

Yönetimde tutarlılık ve kadın dönemi

Kadınların yönetime katılımı konusunda da hedeflerini belirleyen NISSAN, 2022’ye kadar globalde kadın yönetici oranını %16’ya çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan şirketin tüm seviyelerinde çeşitlilik ve yönetime dahil olma eğitimleri verilecek ve yanı sıra uzaktan çalışma, esnek çalışma koşullarının oluşturulması için çalışmalar yapılacak. NISSAN Sürdürülebilirlik 2022 ayrıca geliştirilmiş uyumluluk sistemleri aracılığıyla şirketin yönetimini geliştirmeyi de içeriyor. Kurum içi tutarlılık ve uyum yönetim konusunda çalışmalar yapan NISSAN, özel bir uzman ekip tarafından oluşturulan ve izlenen uygunluk yönetim sistemi, iç kontrol mekanizmalarının oluşturulması, NISSAN’ın SpeakUp sistemi sayesinde çalışanların seslerinin duyulması ve uyumsuzluk konularının etkin bir şekilde çözülmesi konularında çalışmalar yapacak. NISSAN ayrıca, yönetim kurulunda bağımsız yöneticiler ile kurumsal yönetimi geliştirmeyi de hedefliyor.