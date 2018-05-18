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NISSAN LEAF, EuroNCAP’ten tam not aldı

Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP’in 2018 değerlendirme kriterlerine göre test edilen Yeni Nissan LEAF, çarpışma testlerinde tam not olan 5 Yıldız alma başarısı gösteren ilk elektrikli araç oldu.

NISSAN LEAF, EuroNCAP’ten tam not aldı

Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP’in 2018 değerlendirme kriterlerine göre test edilen Yeni Nissan LEAF, çarpışma testlerinde tam not olan 5 Yıldız alma başarısı gösteren ilk elektrikli araç oldu.

18 Mayıs 2018 Cuma 14:10
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NISSAN LEAF, EuroNCAP’ten tam not aldı

Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP, Yeni NISSAN LEAF'i 5 Yıldız ile ödüllendirdi. Yeni NISSAN LEAF, Euro NCAP’in 2018 yılı için kapsamını genişlettiği ve yalnızca araçlarla sınırlı kalmayarak, yayalar ve trafikte her geçen gün sayısı artan bisikletlileri de kapsayan kritik çarpışma testlerinde değerlendirilen ilk otomobil oldu. Araçların güvenlik seviyesini belirlemek için yaralanmalara neden olabilecek önemli gerçek yaşam kaza senaryolarını bir dizi çarpışma testiyle belirleyen Euro NCAP’in genişletilen bu testlerinde Yeni NISSAN LEAF, yetişkin korumasında yüzde 93, çocuk korumasında ise yüzde 86 puan aldı.

Çarpışma testini gelişmiş sürüş destek sistemlerinin de etkisiyle 5 Yıldız alarak tamamlayan Yeni NISSAN LEAF, NISSAN’ın başarısını kanıtlamış olan ve kapsamlı özellikleriyle öne çıkan ProPILOT sistemiyle daha güvenli bir sürüş sunuyor.

Euro NCAP’in bu sonucu bünyesinde olağanüstü güvenlik standartları barındıran yeni NISSAN LEAF’in elektrikli araç alanında gerçek bir öncü olduğunu ve kullanıcıların NISSAN Intelligent Mobility vizyonuna tam olarak güvenebileceğini gösteriyor.

Yeni NISSAN LEAF, EuroNCAP’in 5 Yıldız değerlendirmesinden önce Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’nın zorlu testlerini de tam not alarak tamamlamıştı.

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