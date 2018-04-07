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NISSAN ’dan bahar fırsatları

NISSAN, kampanyalar ve finansman seçenekleriyle ilkbahar heyecanını yollara taşıyor. NISSAN, Nisan ayı boyunca, NISSAN yetkili satıcılarında 40 bin liraya varan finansman kolaylığı ve 6 bin 500 liraya varan fırsatlar sunuyor.

NISSAN ’dan bahar fırsatları

NISSAN, kampanyalar ve finansman seçenekleriyle ilkbahar heyecanını yollara taşıyor. NISSAN, Nisan ayı boyunca, NISSAN yetkili satıcılarında 40 bin liraya varan finansman kolaylığı ve 6 bin 500 liraya varan fırsatlar sunuyor.

07 Nisan 2018 Cumartesi 11:42
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NISSAN ’dan bahar fırsatları

NISSAN, finansman kolaylıkları ve kampanyalarla ilkbahara özel fırsatlar sunuyor. 1-30 Nisan tarihleri arasında geçerli kampanyada X-TRAIL, QASHQAI, JUKE, MICRA ve NAVARA modelleri 40 bin TL’ye varan kredi imkanıyla satışta olacak. Finansman kampanyasına ek olarak belirtilen modeller, 6 bin 500 TL’ye varan fırsatlarla satışta olacak.

SUV’un lideri NISSAN, kampanya kapsamında sınıfının lideri QASHQAI ve X-TRAIL modellerinde 12 ay vadeli %0.79 faiz oranlı, 40 bin TL’lik kredi imkanı sunuyor. Ayrıca, MICRA ve JUKE modellerinde 12 ay vadeli %0.89 faiz oranlı 30 bin TL kredi imkanı sunan NISSAN, binek modellerin yanı sıra NAVARA için de cazip fırsatlar sunuyor.

Sınırlı sayıdaki 2017 model NISSAN NAVARA, 99 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatların yanı sıra, 12 ay vadeli %1.09 faiz oranlı 40 bin TL’lik kredi imkanıyla satışta olacak.

Japon otomotiv devi NISSAN, finansman kampanyasına ek olarak, QASHQAI’de 5 bin TL, X-TRAIL’de 5 bin 750 TL, NAVARA’da 6 bin 500TL, MICRA’da 5 bin 250 TL, JUKE’ta ise 3 bin TL’ye varan özel kampanya fırsatı sunuyor.

Ayrıca, Nisan ayı boyunca JUKE’un Skypack donanım paketini alanlara sunroof, NAVARA alanlara ise kasa havuzu hediye edilecek.

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