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Mustafa Koç spor otomobilleriyle anılacak

Mustafa Koç spor otomobilleriyle anılacak

22 Haziran 2018 Cuma 14:18
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Mustafa Koç spor otomobilleriyle anılacak

Klasik otomobil tutkunlarını buluşturacak “Klasik Otomobil Festivali’nde” 2016 yılında kaybettiğimiz Mustafa Koç, rallilerde yarıştığı iki spor otomobili ile anılacak. Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından TÜYAP Fuar Merkezi’nde 29 Haziran Cuma-1 Temmuz Pazar günleri arasında düzenlenecek festival için Rahmi Koç Müzesi’nden getirilecek Ford Sierra Cosworth ve Sierra Cosworth 4x4 modelleri için özel bir alan oluşturulacak. Sergilenecek otomobiller ile 1991 ve 1992 sezonlarında Türkiye Otokros Şampiyonaları’na katılan Mustafa Koç, çeşitli kategorilerde başarılı sonuçlar almıştı.

450’den Fazla Klasik 

Rahmi M. Koç Müzesi ile birlikte, Key Museum, Ural Ataman Müzesi, Mehmet Arsay Müzesinden getirilen otomobiller ve İETT’de bulunan klasik otobüsler de festivalde yer alacak. 450’den fazla klasik aracın sergileneceğini festival ziyaretçilerini en az yarım yüzyıl öncesine nostaljik bir yolculuğa çıkarırken, Fenomen dizi Kara Şimşek’te kullanılan Pontiac Transam, Harry Potter’ın  1965 Ford Anglia’sı, Batman’in Batmobile’i, Marilyn Monroe’nun Thunderbird’i, Tatlı Dillim filminde Zeki Alasya’nın kullandığı 1960 model Impala, Şoför Nebahat filminde Fatma Girik’in kullandığı 1952 model Desoto, Ayhan Işık’ın 1966 model Mercedes’i, Sadri Alışık’ın 1957 Chevrolet’si Hulusi Kentmen’in 1956 model otomobili ile birlikte birçok ünlünün otomobili de beğenilere sunulacak.

Ziyaretçiler Klasikleri Test Edecekler

Ziyaretçilerin, klasik otomobiller ile fuar çevresinde sürüş imkanı da bulacakları festivalde ayrıca sürpriz etkinlikler gerçekleştirilecek. Klasik otomobiller ve Yeşilçam etkinliği, her türlü yedek parçanın ve aksesuarın bulunacağı bit pazarı, konserler ile Drive in Movie /Açık Hava Otomobil Sineması da festivalde olacak. Üç gün sürecek festivalin giriş ücreti 15 TL olarak belirlenirken, biletler Biletix ve kapı girişinde temin edilebilecek.
 

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