Mitsubishi’den sonbahar fırsatları

Temsa Motorlu Araçlar, Eylül ayında başlattığı kampanyalarda L200 4x2 ve Eclipse Cross araçları için çok büyük fırsatlar sunuyor. Kampanya çerçevesinde 2018 yılının ilk sekiz ayında pick-up segmentinde en çok satılan araç olan L200’ün otomatik vitesli 4X2 versiyonunu düz vitesli L200 fiyatı olan 151.500 TL’ye Temsa Motorlu Araçlar yetkili satıcılarında satışa sunuluyor. İkinci kampanyada ise Mitsubishi’nin coupe SUV modeli Eclipse Cross 141.900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

L200, Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up teknolojisi ile tasarlandı. Yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor. Mitsubishi L200’lerin 6 farklı donanım versiyonu bulunuyor. Temsa Motorlu Araçlar, pick-up kategorisindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi L200 ile rekabetçi pozisyonunu artırarak sürdürüyor.

Eclipse Cross ile benzersiz sürüş deneyimi

Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni coupe SUV modeli Eclipse Cross, dikkat çekici tasarımı, gelişmiş ileri güvenlik özelliklerine sahip sürüş dinamikleri ve sürücünün yoldan gözünü ayırmadan yönetebildiği akıllı telefon fonksiyonlarını kullanmasına olanak sağlayan Smartphone Link Display Audio sistemi gibi yüksek teknolojili donanımı ile öne çıkıyor.

Dikkat çekici tasarımı, benzersiz sürüş dinamikleri ve inovatif detayları ile öne çıkan Eclipse Cross, coupe tasarımı, keskin ve maskülen hatlarının yanı sıra, benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Mitsubishi Motors’un yeni dizayn felsefesini yansıtan Eclipse Cross, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4x4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control (S-AWC) teknolojisinden güç alıyor.