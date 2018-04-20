Mitsubishi, yeni Eclipse Cross'u Türkiye’de!

Mitsubishi Motors'un "SUV" segmentinde güçlenerek büyümeyi hedeflediği yeni marka yapılanmasını ve konumlandırmasını destekleyen Eclipse Cross modeli Avrupa’nın ardından Türkiye’de de satışa sunuldu. Dikkat çekici tasarımı, benzersiz sürüş dinamikleri ve inovatif detayları ile öne çıkan Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un, tamamen bir SUV oyuncusu olma yolundaki yeni konumlandırmasının ve yeni ürün stratejisinin de önemli bir adımını oluşturuyor.

Coupe tasarımı, keskin ve maskülen hatlarının yanı sıra, benzersiz bir sürüş deneyimi sunan Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un yeni dizayn felsefesinin startını verirken, içinde bulunduğu SUV segmentine yenilikçi özellikler getiriyor. Eclipse Cross, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4x4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control (S-AWC) teknolojisinden güç alıyor.

Temsa Genel Müdürü Akpulat: “2018’de 4 kat büyümeyi hedefliyoruz”

Eclipse Cross’un Türkiye lansmanında Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, Mitsubishi Motors’un 2017’de globalde yüzde 10 büyüdüğünü belirterek şunları söyledi; “Bu oran ile Renault Nissan Mitsubishi Motors İttifakı’nın en yüksek büyüme hamlesini gerçekleştiren Mitsubishi Motors, önümüzdeki üç yılda satışlarda yüzde 30’un üzerinde artış hedefliyor. Eclipse Cross’un Türkiye pazarına girmesi bu anlamda önemli. Türkiye olarak biz de gerçekleştirdiğimiz Eclipse Cross lansmanı ile yılda 2.000 adet Eclipse Cross satışı gerçekleştirerek binek araç kategorisindeki satışlarımızı 4 kat artırmayı hedefliyoruz.”

Eclipse Cross ismini güneş tutulmasından alıyor

Mitsubishi Motors’un Eclipse Cross ile başlattığı yeni ürün gamı yolculuğu, yeni otomobil için seçilen isme de yansıtıldı. Eclipse Cross, ismini Mitsubishi Motors’un 1989 ve 2012 yılları arasında ABD’de satılan ve çok sevilen Eclipse spor otomobilinden alıyor. Güneş tutulması sırasında ortaya çıkan göz alıcı parlaklıktan esinlenerek, inovatif bir sürecin sonucunda geliştirilen yoğun parlak metalik kırmızı renk araca adını veren unsurlardan bir diğeri olarak görülüyor.

Farklılaştırılmış Dinamizm

Mitsubishi Motors’un geçtiğimiz üç yıl boyunca konsept XR PHEV II, konsept eX ve konsept GT-PHEV otomobillerinde sergilediği gösterişli ve otantik görsel kimliğin oluşturduğu yeni global tasarım stratejisi, Eclipse Cross’a uygulandı. Dinamik hatlara ve atletik çizgilere sahip Eclipse Cross’ta, Mitsubishi Motors’un yeni görsel kimliği “Dynamic Shield”i daha çarpıcı hale getirmek için LED farları ve gündüz farları daha yükseğe yerleştirilirken, sis farları ve sinyal lambaları daha aşağıda bulunuyor. Keskin hatlara sahip coupe SUV Eclipse Cross, kama şeklindeki kemer çizgisi, arka kısmında yer alan ve öne doğru eğik olan C sütunundan çıkan sıra dışı V çizgisi ve kaslı arka çamurlukları ile heybetli ve dikkat çekici çizgilere sahip.

Japon Mühendisliği

Mitsubishi Motors, yeni marka konumlandırmasını desteklemek için, Eclipse Cross ile başlayarak ürün gamındaki ürünlerin görsel kalitesini artırmayı hedefliyor. Gerek ürünün dışında, gerekse iç tasarımındaki malzeme seçimi, kaplamalar, dokumalar ve renkler bu konumlandırma ile paralel olacak şekilde seçildi.Eclipse Cross’un gümüş ve deri detaylar ile karbon ve piyano siyahının hakim olduğu iç kabini dikkat çekiyor.

Mitsubishi Motors, günümüzün ihtiyaçlarını göz önüne alarak Eclipse Cross’ta birçok yeni teknolojik çözümü bir arada sunuyor. Orta konsola yerleştirilen Apple Car Play ve Android Auto uyumlu Smartphone Link Display Audio (SDA) sistemi ve touchpad kontrol mekanizması sayesinde sürücü, yoldan gözünü ayırmadan müzik sistemi ve akıllı telefon fonksiyonlarını kullanabiliyor.

Eclipse Cross’ta ayrıca sürücünün, adaptif hız sabitleme sistemi, çarpışma önleyici uyarı sistemi, şerit takip uyarı sistemi gibi bilgileri takip edebileceği Head up Display (Direksiyon üzeri gösterge ekranı) bulunuyor.

Geniş İç Hacim

2,670 mm dingil mesafesine, 1,805 mm genişliğe ve 4,405 mm uzunluğa sahip Eclipse Cross, 20 cm ileri-geri kayabilen ve sırt açısı ayarlanabilen arka koltukları ve panoramik cam tavanı ile yolcularına havadar ve geniş bir iç hacim sunarken sessiz çalışan motoru ve geliştirilmiş ses yalıtımı ile keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Mitsubishi Lancer Evo’dan Esinlenilen Sürüş Dinamikleri

Eclipse Cross’un 1,5L turbo benzinli motoru, 163PS güç üretiyor. 250Nm maksimum torka 1800 devir gibi düşük bir devirde ulaşan motor, bu tork seviyesini 4500 devire kadar koruyarak çarpıcı bir performans sunuyor.

Eclips Cross, 6 ileri vitesli manuel veya 8 kademeli CVT şanzıman seçenekleri, ayrıca 2WD veya 4WD çekiş konfigürasyonlarıyla geliyor. Rijit gövde yapısı ve iyi kalibre edilmiş süspansiyon sistemi, yol tutuşunu güçlendiriyor. Evo’dan hatırladığımız aktif yalpa kontrolünün (AYC) modern bir uyarlaması ile birleştirilmiş Sürekli Dört Çeker Sistemi (S-AWC) ise Eclipse Cross’un viraj performansını artırarak sürüş keyfini ve güvenliğini SUV standartlarının ötesine taşıyor.

Eclipse Cross, ayrıca adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme sistemi, şerit takip uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, hareketli nesne algılama sistemi, elektronik park freni gibi gelişmiş güvenlik özellikleri ile donatıldı.