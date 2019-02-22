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Mitsubishi Motors 3 yeni model sergileyecek

Mitsubishi, dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olan 89. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda Engelberg Tourer modeli ile Yeni ASX’nın dünya prömiyerini, Yeni L200’ün ise Avrupa Prömiyerini gerçekleştirecek. Ayrıca yakıt ve enerji tasarrufu sağlayan Yeni “Dendo Drive House” sistemini tanıtacak.

Mitsubishi Motors 3 yeni model sergileyecek

Mitsubishi, dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olan 89. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda Engelberg Tourer modeli ile Yeni ASX’nın dünya prömiyerini, Yeni L200’ün ise Avrupa Prömiyerini gerçekleştirecek. Ayrıca yakıt ve enerji tasarrufu sağlayan Yeni “Dendo Drive House” sistemini tanıtacak.

22 Şubat 2019 Cuma 16:53
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Mitsubishi Motors 3 yeni model sergileyecek

Mitsubishi Motors Corporation (MMC), 5 - 17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 89. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarında şirketin global sloganı “Drive Your Ambition” ile yer alacak.

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER ve Yeni kompakt SUV ASX, fuarda ilk kez dünya sahnesine çıkarken; yeni L200 de Avrupa'da ilk defa sergilenecek. MMC ayrıca yakıt ve enerji tasarrufunu destekleyen “DENDO DRIVE HOUSE (DDH)” adlı yeni hizmetini tanıtacak.

Dendo Drive House enerji ekosistemi, otomobil sahiplerinin araç ile ev arasında otomatik olarak enerji üretmesini, depolamasını ve paylaşmasını sağlıyor. Adını Japoncada elektrik anlamındaki “dendo” kelimesinden alan bu sistem, güneş panellerinin yanı sıra Araçtan Eve (V2H) teknolojisini kullanan çift yönlü bir şarj cihazı, bir ev tipi depolama bataryası ve Mitsubishi PHEV'den oluşuyor.

MMC’nin Cenevre’de sergileyeceği modeller arasında MITSUBISHI ENGELBERG TOURER, yeni kompakt SUV ASX ve Yeni L200 pick-up yer alıyor.

Yeni L200 Pickup

Art arda pek çok yeni nesil Mitsubishi pick-up’a imza atan “Engineered Beyond Tough” felsefesi doğrultusunda yaratılan yeni L200, üstün özellikli bir Sport Utility Truck olarak geliştirildi. L200, MMC’nin dinamik kalkan ön stilinin yeni bir neslini barındıran kaslı bir tasarım, her arazide daha iyi performans sağlayan dört tekerden çekiş sistemi ve gelişmiş aktif güvenlik teknolojilerinin kullanılması gibi özelliklere sahip. Ticari kullanımdaki dayanıklılığı ve güvenilirliği ile tanınan L200, bireysel kullanım için de konfor ve sürüş açısından birçok iyileştirme ile desteklendi.

Yeni L200, güçlü ve kesintisiz bir şekilde hızlanırken daha sessiz performans sunmak amacıyla 6 ileri otomatik veya manuel şanzıman seçeneği bulunan yeni geliştirilmiş 2.2 litre turbo dizel motora sahip. Egzoz gazından NOx emisyonlarını gidermek için AdBlue®* SCR sistemini kullanan motor, aynı zamanda EURO 6d-TEMP ile de uyumlu.

DENDO DRIVE HOUSE (DDH) İklim değişikliğinin etkilerini azaltıyor

Mitsubishi, 89. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda “DENDO DRIVE HOUSE (DDH)” sistemini amaca uygun tasarlanmış bir vitrinde sergileyecek. Elektrik faturalarını ve yakıt maliyetlerini düşüren, acil durum güç kaynağı sağlayan ve daha sürdürülebilir bir güç kaynağı oluşturan DDH sistemini; kolay anlaşılabilen bir formatla anlatacak.

Mitsubishi Connect özelliğini deneyimleme fırsatı

Fuarda gerçekleştirilecek bir başka teknoloji sunumunda ise ziyaretçilere MitsubishiConnect özelliğini deneyimleme fırsatı verilecek. Smartphone-link Görüntülü Ses (SDA) bilgi-eğlence sisteminin akıllı telefon ve diğer cihaz ara yüzleri aracılığıyla bağlanarak güvenlik, bakım ve eğlence hizmetleri anlatılacak.

Son Güncelleme: 22.02.2019 17:25
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Dendo Drive House89. Cenevre Uluslararası Otomobil FuarıMitsubishi
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