Mio MiVue™ J Serisi Araç Kamerası pazarda yerini aldı

Ürün hakkında tanıtım şu şekilde:

MiVue™ J Serisi araç kameralarındaki dahili GPS uygulaması, yolculuk boyunca hız ve lokasyon bilgilerinizi kaydeder. Cihaza yüklü gelen güvenlik kamerası verileri sayesinde MiVue™ J serisi araç kamerası, size ne kadar hızlı gidebileceğiniz konusunda bilgilendirir. Ömür boyu güncelleme özelliği sayesinde ise, cihazınızın kullanım ömrü boyunca bu verilere ulaşırsınız. Bunun yanında, MiVue™ J serisi cihazlar çok hızlı gittiğinizde ve yavaşlamanız gerektiğinde dahili ses uyarılarıyla size uyarır.

Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi, Dur ve Kalk ve bunun gibi bir çok özelliğe sahip Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri yüklüdür. Uyarılar ve alarmlar da gitmek istediğiniz yere güvenle ulaşmanızı sağlamak için sürüş boyunca size bilgilendirir.

Dahili 3-Eksenli G-sensörü ani hareketleri tespit eder. Ani bir hareket tespit edildiğinde, kamera görüntüsü otomatik olarak kaydedilir ve üzerine herhangi bir kayıt yapılmaması için kilitlenir. Bu kayıt sırasında dosyanın bütünlüğünü korur ve böylece olası bir kaza sonrasında dosyanızın nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. İster yolculuk hatıralarınız olsun, ister sigortaya vermeniz gereken kayıtlar, videolarınızı anında kopyalayabilir ve taşıyabilirsiniz; MiVue™ J Serisi ile araç kameranızın görüntülerine hızlı ve kolaylıkla erişebilirsiniz. WIFI güncellemeleri ise, MiVue™ J Serisi araç kameralarınızın her zaman güncel kalmasını sağlar.

Mio Hakkında

Mio, MiTAC International Corp. bir iştiraki ve araç içi kamera ve navigasyon sistemleri üreticisidir. “Sizinle ilgili” deneyimler yaratmaya odaklanmış olan Mio, herkes için hem işte hem de evde kullanıma uygun çözümler üretir. Zeka ürünü tasarımlar ile donanım ve yazılım inovasyonlarını bir araya getiren Mio, güvenlik ve sağlık söz konusu olduğunda her gün kullanılan bir isim olma ve anlamlı ürünlerle insanların hayatlarına değer katmayı amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için https://www.mio.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.