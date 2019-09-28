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Minoto’da ilk araç satışları gerçekleşti!

Bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre araçların güncel fotoğraf ve bilgilerini tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto’da ilk araç satışları gerçekleşti. Bundan tam 1.5 ay önce faaliyetlerine başlayan Minoto, Türkiye çapında kısa sürede 5 otomobilin satışına aracılık etti. 21 markanın yer aldığı Minoto platformu üzerinden satışı gerçekleştirilen ilk araçların Peugeot, Nissan ve Aston Martin gibi farklı segmentlere hitap eden markalar olması dikkat çekti.

Minoto’da ilk araç satışları gerçekleşti!

Bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre araçların güncel fotoğraf ve bilgilerini tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto’da ilk araç satışları gerçekleşti. Bundan tam 1.5 ay önce faaliyetlerine başlayan Minoto, Türkiye çapında kısa sürede 5 otomobilin satışına aracılık etti. 21 markanın yer aldığı Minoto platformu üzerinden satışı gerçekleştirilen ilk araçların Peugeot, Nissan ve Aston Martin gibi farklı segmentlere hitap eden markalar olması dikkat çekti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:00
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Minoto’da ilk araç satışları gerçekleşti!

“Minimum efor, maksimum oto!” anlayışıyla yola çıkarak Türkiye’de bir ilke imza atan, bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre otomobillerin güncel fotoğraf ve bilgilerini, tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto, faaliyete başladığı 1.5 ay gibi kısa bir sürede toplamda 5 otomobilin satışına aracılık etti. 21 markanın yer aldığı Minoto platformu üzerinden satışı gerçekleştirilen ilk araçların Peugeot, Nissan ve Aston Martin gibi farklı segmentlere hitap eden markalar olması dikkat çekti.

Bayilere günde 15 çağrı yönlendiriyor

Minoto’nun daralan otomotiv pazarına canlılık getiren yepyeni bir seçenek olduğunu vurgulayan Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, kısa süre içerisinde pazarı hareketlendirerek bayilerin trafiklerini artırdıklarını belirtti. Ferhat Albayrak, “Faaliyete başladığımız 1.5 ay içerisinde sitedeki ziyaretçi sayımız 200.000’i geçti. Minoto üzerinden bayilere günde 15 çağrı yönlendirerek önemli bir trafik yaratıyoruz. Bu, bulunduğumuz pazar şartları göz önüne alındığında çok iyi bir rakam” diye konuştu.

Sıfır araç satışında mesafeleri ortadan kaldırdı

Bayilere farklı şehirlerden talep gelmesinin önünü açtıklarını ve böylece yeni satış kanalları oluşturduklarını da ifade eden Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, “Örneğin Sivas’ta ikamet eden bir müşteri, aradığı aracı Minoto üzerinden İstanbul’daki bir bayi ile görüşerek buldu ve satın aldı. Çünkü aradığı donanım ve renkteki aracı, Türkiye’nin neresinde olursa olsun platformumuzdaki bayiden birebir görebildi. Bizim ana hedeflerimizden birisi de zaten İzmir’deki aracı Erzurum’a, Trabzon’daki aracı ise Adana’ya sattırabilmek. Yani sıfır araç satışında mesafeleri ortadan kaldırıyoruz” dedi.

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