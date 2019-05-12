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Mini'den 'May Fest'e özel' ötv avantajı ve takas desteği fırsatı

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu MINI için May Fest’e özel kaçırılmayacak ÖTV avantajı ve takas desteği fırsatı sunuyor. Mayıs ayı boyunca devam edecek MINI May Fest’te Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcıları’na gelenler MINI Countryman, MINI 3 Kapı ve 5 Kapı modellerinde geçerli ÖTV avantajı ve takas desteği fırsatından yararlanabiliyor.

Mini'den 'May Fest'e özel' ötv avantajı ve takas desteği fırsatı

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu MINI için May Fest’e özel kaçırılmayacak ÖTV avantajı ve takas desteği fırsatı sunuyor. Mayıs ayı boyunca devam edecek MINI May Fest’te Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcıları’na gelenler MINI Countryman, MINI 3 Kapı ve 5 Kapı modellerinde geçerli ÖTV avantajı ve takas desteği fırsatından yararlanabiliyor.

12 Mayıs 2019 Pazar 05:07
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Mini'den 'May Fest'e özel' ötv avantajı ve takas desteği fırsatı

MINI 60. Yılını Kutluyor: MINI 60. Yıl Edition Şimdi Showroomlarda

Mayıs ayı boyunca bahar coşkusunu showroomlarına taşıyan MINI, May Fest’e özel MINI 60. Yıl Edition modelini tutkunlarıyla buluşturuyor. 60. yıla özel tasarlanan MINI 60. Yıl Edition modeline, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle Türkiye’de sadece 8 kişi sahip olabilecek. Yenilenen British Racing Green gövde rengi ile eşsiz bir görünüm kazanan MINI 60. Yıl Edition, 3 Kapı ve 5 Kapı olarak sınırlı sayıda üretiliyor.

60’lardan ilham alan görünümü ve hissi ile tekstil ürünleri, çantalar, valizler, kırtasiye malzemeleri, bardaklar ve çocuk koleksiyonunun yer aldığı MINI 60. Yıl Lifestyle Koleksiyonu da May Fest kapsamında MINI Showroom’larında yer alıyor.

MINI Türkiye’nin stoğunda bulundurduğu tüm modellerin, fiyat, renk ve donanım seçeneklerine kadar bütün detaylarının görüntülenerek rezerve edilebildiği MINI Online Satış platformu https://onlinestore.mini.com.tr adresinden May Fest’e özel avantajlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

Son Güncelleme: 12.05.2019 21:52
Anahtar Kelimeler:
Borusan OtomotivMiniMay Fest
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