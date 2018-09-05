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Michelin’in servis ve bakım kampanyası başladı

Servis ve araç bakım hizmetlerinde yeni bir kampanya başlatan Michelin, tek seferde dört adet Michelin yaz, kış, 4x4 binek veya hafif ticari araç lastiği alan müşterilerine servis ve araç bakım hizmetlerinde indirim uyguluyor. Michelin kullanıcıları, 3 Eylül tarihinde başlayacak olan kampanyadan 15 Aralık 2018 tarihine kadar yararlanabilecek.

Michelin’in servis ve bakım kampanyası başladı

Servis ve araç bakım hizmetlerinde yeni bir kampanya başlatan Michelin, tek seferde dört adet Michelin yaz, kış, 4x4 binek veya hafif ticari araç lastiği alan müşterilerine servis ve araç bakım hizmetlerinde indirim uyguluyor. Michelin kullanıcıları, 3 Eylül tarihinde başlayacak olan kampanyadan 15 Aralık 2018 tarihine kadar yararlanabilecek.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:01
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Michelin’in servis ve bakım kampanyası başladı

Lastik sektöründe “uzun ömürlü performans” stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin, 3 Eylül – 15 Aralık 2018 tarihleri arasında yeni kampanyasını müşterileriyle buluşturuyor.

Michelin’den 300 TL değerinde araç ve servis bakımı hediye!

Müşteriler kampanyaya katılan Michelin yetkili bayilerinden tek seferde 17 inç altı 4 adet ve üzeri yaz veya kış lastiği satın alımlarında 150 TL’lik servis ve araç bakım hizmeti indiriminden yararlanabiliyor. 17 inç ve üstü yaz ve kış lastiği satın alımlarında ise 300 TL değerinde araç ve servis bakım indirimi sunan kampanyaya katılmak için, Michelin kampanyaya katılan perakende bayilerinden dört adet Michelin 4x4 binek veya hafif ticari araç lastiği almak yeterli olacak. Müşteriler lastik alımı sonrasında yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile servis kampanyasından yararlanabilecek.

Lastik ve araç bakım hizmetlerinde fırsat

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

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