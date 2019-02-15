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Mıchelın yaz kampanyasıyla servis fırsatı sunuyor

Yeni bir kampanya başlatan Michelin, 15 Şubat – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında yetkili bayiilerinden lastik satın alan müşterilerine 300 TL’ye varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

Mıchelın yaz kampanyasıyla servis fırsatı sunuyor

Yeni bir kampanya başlatan Michelin, 15 Şubat – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında yetkili bayiilerinden lastik satın alan müşterilerine 300 TL’ye varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

15 Şubat 2019 Cuma 11:32
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Mıchelın yaz kampanyasıyla servis fırsatı sunuyor

Lastik sektöründe “uzun ömürlü performans” stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin, kullanıcıları memnun edecek kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Kampanya kapsamında Michelin, 30 Haziran 2019 tarihine kadar tek seferde dört adet ve üzeri binek, 4x4veya hafif ticari araç için seçili yaz lastiklerinden alan müşterilerine araç bakım ve servis hizmetlerinde indirim fırsatı sunuyor.

Michelin’den 200 TL değerinde araç ve servis bakımı hediye!

Müşteriler kampanyaya katılan Michelin yetkili bayilerinden, 15 Şubat – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında tek seferde dört adet ve üzeri 15” binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alan müşteriler yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile 200 TL’lik araç bakım ve servis indiriminden yararlanabilecek.

16 inç ve üstü Michelin marka binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alımlarında ise 300 TL değerinde araç ve servis bakım indirimi sunan kampanyaya katılmak için, Michelin kampanyaya katılan perakende bayilerinden dört adet seçili Michelin 4x4 binek veya hafif ticari araç yaz lastiği almak yeterli olacak.

Lastik ve araç bakım hizmetlerinde fırsat

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

Son Güncelleme: 15.02.2019 11:36
Anahtar Kelimeler:
Yaz LastiğiLastikServisMichelin
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