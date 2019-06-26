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Michelin yaz kampanyasında son gün 30 Haziran

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, yetkili bayilerinden lastik satın alan müşterilerine 30 Haziran’a kadar, 300 TL’ye varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

Michelin yaz kampanyasında son gün 30 Haziran

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, yetkili bayilerinden lastik satın alan müşterilerine 30 Haziran’a kadar, 300 TL’ye varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:52
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Michelin yaz kampanyasında son gün 30 Haziran

Lastik sektöründe “uzun ömürlü performans’’ stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin’de, yaz kampanyasında son günlere yaklaşıldı. Michelin’den tek seferde dört adet ve üzeri binek, 4x4 veya hafif ticari araç için seçili yaz lastiklerinden alan müşteriler, 30 Haziran 2019’a dek araç bakım ve servis fırsatından yararlanmış olacak.

Kampanya kapsamında, 15” binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alan müşteriler yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile 200 TL’lik araç bakım ve servis indiriminden yararlanırken, 16 inç ve üstü Michelin marka binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alımlarında ise 300 TL değerindeki indirimden faydalanmış olacak.

Lastik ve araç bakım hizmetlerinde fırsat

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

Son Güncelleme: 26.06.2019 14:01
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