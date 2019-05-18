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Michelin'den ilk çeyrekte 5.8 milyar euro net satış

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre, net satışlarını yüzde 11.3 oranında artıran Michelin, 5.8 milyar euro net satış elde etti.

Michelin'den ilk çeyrekte 5.8 milyar euro net satış

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre, net satışlarını yüzde 11.3 oranında artıran Michelin, 5.8 milyar euro net satış elde etti.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 11:50
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Michelin'den ilk çeyrekte 5.8 milyar euro net satış

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, 2019 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde 5,8 milyar euro net satış elde eden Michelin, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 11,3 oranında artırdı.

Sağlam bir fiyat karması ve yeni satın alınan şirketlerin güçlü katkıları sonucu zorlu piyasalarda sabit döviz kurları üzerinden artış elde eden Michelin, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla tüm segmentlerde pazar payını korumayı başardı.

Tüm segmentlerde pazar payını korudu

Zorlu piyasa koşullarına rağmen, hemen hemen tüm segmentlerde pazar payını koruyan Michelin, binek araç ve hafif ticari araç lastikleri segmentinde orijinal ekipman talebinin azalması ve Avrupa’daki yedek parça pazarlarının kısmen gerilemesiyle derinden etkilenen bir ortamda pazar payını korudu. Aynı zamanda kamyon lastiklerinde yeni hizmet teklifleri ve çözümlerin geliştirilmesine bağlı olarak Michelin, iş hacmini hafif daralan pazarlardaki kapasitesini beklendiği ölçüde korudu. Özel ürün grubu lastiklerine bakıldığında ise Michelin, ilk çeyrekte karşılaşılan madencilik lastiklerinde tedarik zinciri sorunlarına ve off-road ürün grupları için orijinal ekipmanda marjlara odaklanılmasına rağmen, 2019 büyüme hedeflerini sürdürdü.

Planlar dâhilinde Michelin bünyesine katılan Fenner ve Camso markaları ile güçlü bir katkı elde edilirken, aynı zamanda yılın ilk çeyreğinde Endonezya’nın önde gelen lastik üreticilerinden Multistrada’nın satın alımı Michelin’in performansına büyük katkıda bulundu.

“Sektördeki daralmaya rağmen, pazar payımızı koruduk”

Michelin Grup Genel Müdürü Jean-Dominique Senard, ilk 3 aylık sürece ilişkin olarak, “Farklı ekonomik sektörlere açılması sayesinde Grubumuz zorlu piyasalarda hızlıca toparlanmış, 2019 hedeflerimizi onaylamamızı sağlamıştır. İlk çeyrekteki satışlar da son satın alımlarımız olan Camso ve Fenner’in ne denli önemli bir katkı sağladığını gösteriyor. Dünya genelinde faaliyet gösterdiğimiz sektördeki olumsuz performansa rağmen, Michelin olarak hemen hemen tüm segmentlerde pazar payımızı koruyarak, ileriye dönük güçlü hedeflerimize adım adım ilerliyoruz’’ şeklinde konuştu.

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