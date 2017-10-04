Mercedes'ten Bolu Güneş'e araç teslimatı

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Hasmer Otomotiv’in destekleriyle gerçekleşen bu satışla birlikte Bolu Güneş ve Mavi Martı Trans şirketleri ; ADR üstyapısına uygun, klimalı, alüminyum jantla donatılmış yeni araçları filolarına dâhil ederek araç parklarını 90 adede çıkardılar. Mavi Martı Trans şirketinin Kaynaşlı’daki parkında gerçekleştirilen teslimat törenine; Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Hasmer Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Orhan Karabudak, Satış Müdürü Burak Ödül, Mavi Martı Trans Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Çapar, Yönetim Kurulu Üyeleri Sefa Çapar ve Uğur Çapar, Bolu Güneş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çapar, Başkan Yardımcısı Yaşar Çapar ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çapar katıldılar.





Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı “Uzun yıllardır sektörün içinde olan Bolu Güneş ve Mavi Martı Trans şirketlerinin yöneticilerine, tercihlerini Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL çekiciden yana kullandıkları için teşekkür ederiz. Çevre dostu, ekonomik ve güçlü motoru ile dikkat çeken Actros 1845 LSnRL 4x2 Lowliner çekici mega treyleri ile hacimli yük taşıması yapan filolar için özel olarak geliştirildi.



12,8 litre hacme ve 6 silindirli motora sahip Actros 1845, Euro 5 motorlu çekiciler ile karşılaştırıldığında daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Uzayan bakım aralıkları, dolayısıyla düşük bakım maliyeti sayesinde Mercedes-Benz Actros 1845 ekonomikliği ile daha da ön plana çıkıyor. Actros, müşterilerimize ticari anlamda büyük avantaj sağlıyor.



Türkiye’deki 50. yılımızı kutladığımız bu önemli yılda da Mercedes-Benz Türk olarak her zaman en doğru ürünleri müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Yeni araçların Bolu Güneş ve Mavi Martı Trans şirketlerine hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Satışın gerçekleşmesini sağlayan Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Hasmer Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Orhan Karabudak, “Bugün teslimatını yaptığımız Actros 1845 LSnRL Euro 6 motor teknolojisine sahip araçların gerek yakıt sarfiyatı, gerek şoför konforu ve çevreci teknolojisi ile müşterilerimizin filosuna büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.



Verimli iş ortaklığımızın ve herşeyden önce dostluğumuzun hep bugünkü gibi güven içerisinde devam etmesini diliyoruz” dedi.

Mavi Martı Trans Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Çapar ise tören esnasında “Mercedes-Benz Türk ve Hasmer Otomotiv şirketleri yöneticilerine bu işbirliğine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.



1973 yılından beri taşımacılık sektörünün içerisindeyiz. O günden bugüne firmamızı büyütmeyi ve geliştirmeyi prensiplerimizden biri olarak benimsedik ve gücümüze güç kattık. Bugün bu yeni yatırımımız ile şirketlerimizi bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyoruz. Mercedes-Benz marka araçların düşük emisyon ve yakıt ekonomisi sağlayan motorlara, yaygın servis ağına sahip olması ve araçların güvenilir olması tercihimizin Mercedes-Benz Türk’ten yana olmasına neden oldu. Ayrıca 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk’ü kutluyor ve daha nice başarılı yıllar temenni ediyoruz” dedi.

Basın Bülteni