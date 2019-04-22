Mercedes-Benz Türk’ün 'Yıldız Kızlar'ı bilişimde parlayacak

Mercedes-Benz Türk, 2004 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında meslek sahibi olmak isteyen kız öğrencilere burs vermenin yanı sıra bursiyerlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlamaya devam ediyor.

Şirket buradan yola çıkarak 2018 yılında başladığı bilgisayar bilimleri ve kodlama eğitimlerini daha kapsamlı hale getirerek 2019 yılında “Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı ” na başlıyor.

6 ay sürecek ve her yıl tekrarlanacak eğitim programı ile Yıldız Kızlar’ın geleceğin dünyasında teknolojiyi iyi kullanan ve teknoloji üreten genç kadınlar olarak yetişmeleri amaçalanıyor.

Mercedes-Benz Türk, 2004 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında meslek sahibi olmak isteyen kız öğrencilere burs vermenin yanı sıra bursiyerlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlamaya devam ediyor.

Şirket, 2018 yılında başladığı bilgisayar bilimleri ve kodlama eğitimlerini daha kapsamlı hale getiriyor. Bu kapsamda, 2019 yılında, Yıldız Kızların geleceğin dünyasında teknolojiyi iyi kullanan ve teknoloji üreten genç kadınlar olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla 6 ay sürecek ve her yıl tekrarlanacak Mercedes-Benz Türk Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı hayata geçiriliyor. Eğitim Programı’na lise 10. ve 11. sınıfta okuyan tüm bursiyerler başvurabilecek. Başvuran bursiyerler arasından program için belirlenen kriterlere uygun olan Yıldız Kızlar seçilecek.

Mercedes-Benz Türk Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı, belirlenen kriterlere göre seçilen 50 öğrenci’nin temel eğitimi ile başlayacak. Temel eğitimi başarıyla tamamlayan 20 öğrenci orta seviye eğitimi alacak, ardından başarılı 10 öğrenci ileri seviye eğitime devam edecek. İleri seviye eğitimde belirlenen 5 öğrenci bir hafta İstanbul’da kampa girecek. Ardından iki ay online eğitim ile programa devam edecekler. Eylül ayında ise projeler ortaya çıkacak.

Mercedes-Benz Türk Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı’na katılan öğrenciler, yüksek düzey nesne tabanlı programlama dili ile uygulama geliştirebilme, 3D modelleme, yapılan model ile 3D animasyon oluşturabilme, elektronik kart programlama, web uygulaması geliştirebilme, görsel işleme ve efekt kullanabilme gibi konularda eğitim alacaklar. Ayrıca siber güvenlik hakkında da bilgi sahibi olacaklar.