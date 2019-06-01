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Mercedes-Benz Türk’ün Her Kızımız Bir Yıldız Projesi’ne TİSK’ten ödül

Mercedes-Benz Türk’ün, toplumda kadının hak ettiği güce kavuşması hedefiyle hayata geçirdiği Her Kızımız Bir Yıldız projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) geleneksel Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde “Kapsayıcılık Ödülü”ne layık görüldü.

Mercedes-Benz Türk’ün Her Kızımız Bir Yıldız Projesi’ne TİSK’ten ödül

Mercedes-Benz Türk’ün, toplumda kadının hak ettiği güce kavuşması hedefiyle hayata geçirdiği Her Kızımız Bir Yıldız projesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) geleneksel Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde “Kapsayıcılık Ödülü”ne layık görüldü.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:07
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Mercedes-Benz Türk’ün Her Kızımız Bir Yıldız Projesi’ne TİSK’ten ödül

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK), kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırmak amacıyla organize ettiği “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 30 Mayıs 2019 akşamı düzenlenen törenle sahiplerini buldu. TİSK’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde 12 şirketin sosyal sorumluluk projeleri ödüllendirildi.   Mercedes-Benz Türk’ün kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte gerçekeştirdiği Her Kızımız Bir Yıldız projesi “Kapsayıcılık Ödülü”nü almaya hak kazandı.  Mercedes-Benz Türk’ün ödülünü şirketi temsilen, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli aldı.

Mercedes-Benz Türk kız öğrencilerin eğitimine, kişisel gelişimine ve istihdamına katkı sağlıyor

Bu yıl 15. yılını kutlayan Her Kızımız Bir Yıldız projesi, 2004 yılında 17 ilde 200 kızı destekleyerek başladı. Bugün proje kapsamında her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere, 1.200 Yıldız Kız Mercedes-Benz Türk’ten burs alarak eğitimine devam ediyor.

Proje kapsamında maddi desteğin yanı sıra bursiyerlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de büyük önem veriliyor, bursiyerler yaşadıkları illerde ziyaret edilerek kişisel gelişim eğitimleri veriliyor. Başarılı bursiyerler İstanbul’da bir hafta misafir ediliyor. Bursiyerlere katılım sertifikalı “Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama” eğitimleri veriliyor ve online İngilizce kursları ile yabancı dil öğrenmelerine destek olunuyor.

Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuyor. Hâlihazırda üretimde çalışan kadın şirket çalışanlarının yüzde 20’si Yıldız Kızlar’dan oluşuyor.

Son Güncelleme: 01.06.2019 13:09
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